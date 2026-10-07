ПриватБанк відсудив у росії понад $327 млн за активи в Криму

Арбітражний суд зобов’язав росію виплатити понад $327 млн компенсації за збитки, завданих внаслідок незаконної експропріації активів ПриватБанку в Криму. Ця сума включає проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року (які продовжуватимуть нараховуватися до повної сплати), та іншими відповідними витратами та видатками, які зазнав ПриватБанк.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Арбітражне рішення

Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла остаточне арбітражне рішення у справі № 2015−21 на користь ПриватБанку проти росії. Провадження банк розпочав у 2015 році відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

«Остаточне арбітражне рішення є очевидною та важливою перемогою, яка стала підсумком 11-річної юридичної боротьби ПриватБанку за досягнення правосуддя та принципу, згідно з яким незаконна експропріація має мати наслідки. Арбітражний суд підтвердив право банку на значну компенсацію, проценти та відшкодування витрат. Ми очікуємо, що арбітражне рішення буде виконано та виплачено в повному обсязі, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів», — зазначила членкиня Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

Рішення ґрунтується на попередніх висновках Арбітражного суду про те, що він має юрисдикцію розглядати позовні вимоги ПриватБанку та що ці вимоги є прийнятними, а також про те, що відповідач порушив статтю 5 Угоди.

Що встановив арбітражний суд

В остаточному рішенні Арбітражний суд відхилив заперечення відповідача щодо незаконності інвестицій і постановив, що воно не позбавляє суд юрисдикції та не робить позовні вимоги неприйнятними, і присудив Банку компенсацію та відшкодування витрат.

Що відомо про активи ПриватБанку в Криму

До квітня 2014 року ПриватБанк здійснював істотну операційну діяльність та зберігав цінні активи на Кримському півострові, включно з кредитами, нерухомістю та грошовими коштами.