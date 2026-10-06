У Raiffeisen не бачать ризику захоплення активів росією

Raiffeisen намагається вийти з росії з 2022 року

Raiffeisen Bank International наразі не бачить ознак експропріації свого російського бізнесу. Водночас австрійський банк хоче якнайшвидше залишити російський ринок після кількох невдалих спроб продати свій підрозділ.

Про це заявив генеральний директор банку Майкл Геллерер, передає Reuters.

«Я ніколи не отримував від російської влади жодної прямої заяви з цього приводу», — сказав Геллерер. Водночас він визнав ризик запровадження зовнішнього управління або навіть експропріації західних компаній у росії.

За словами гендиректора, банк прагне залишити країну якомога швидше.

«Якби я мав можливість вийти з росії завтра, я б це зробив», — зазначив Геллерер.

Raiffeisen намагається вийти з росії з 2022 року

Банк розглядає можливість виходу з російського ринку від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Такий крок є складним і потребує численних погоджень, зокрема з боку російської влади.

Водночас кілька спроб австрійського банку продати російський підрозділ не завершилися успішно.

Цього місяця росія передала під державне управління російські активи німецької роздрібної мережі Metro. Раніше аналогічні заходи застосували щодо швейцарської продовольчої групи Nestlé та французької роздрібної мережі Auchan. Кремль в обох випадках заявляв, що на такі рішення вплинули ворожі дії з боку «недружніх» країн.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що регіональний суд у Відні заочно зобов’язав російську компанію Rasperia, яка перебуває під санкціями Європейського Союзу, виплатити Raiffeisen Bank International (RBI) близько €3,15 млрд ($3,60 млрд) компенсації.