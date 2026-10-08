НБУ оштрафував банк і фінансові компанії на понад 32 млн грн

Національний банк України у вересні 2026 року застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства до одного банку та восьми небанківських фінансових установ.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заходи впливу для банку та фінансових компаній

АТ «Банк Траст-Капітал» отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн. Причиною стали неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, проведення перевірки клієнтів, посилених заходів щодо клієнтів із високим ризиком, а також неналежне надання НБУ інформації та документів на його запити.

Крім того, банк отримав письмове застереження через неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів у сфері фінансового моніторингу.

ТОВ «Профітгід» оштрафували на 10,47 млн грн. Установа неналежно організувала та проводила первинний фінансовий моніторинг, зокрема не забезпечила належне управління ризиками, застосування ризик-орієнтованого підходу та перевірку клієнтів.

Також компанія отримала письмове застереження через внесення до анкет клієнтів непідтвердженої документами інформації та порушення порядку формування статистичної звітності для НБУ.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» отримало штрафи на загальну суму 952 тис. грн. З них 935 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо оновлення внутрішніх документів, перевірки клієнтів, навчання працівників та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Ще 17 тис. грн компанія сплатить за помилки у статистичній звітності про валютні операції.

ТОВ «ФК «Синергія» оштрафували на 595 тис. грн за неналежну перевірку клієнтів, оцінювання ризиків, надання інформації на запити НБУ та перевірку кандидата на посаду відповідального працівника з питань фінансового моніторингу.

ТОВ «ФК «Голдана Плюс» отримало штраф у розмірі 255 тис. грн. Серед порушень — неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, організація внутрішнього фінансового моніторингу, зберігання документів, перевірка відповідального працівника та подання звітності до НБУ.

ПрАТ «Укрфінжитло» отримало письмове застереження через неналежне надання НБУ інформації та документів на запити, а також несвоєчасне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.