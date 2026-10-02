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«Нова пошта» скоротила термін безкоштовного зберігання посилок

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Відділення Нової пошти
Відділення Нової пошти
«Нова пошта» скоротила строк безкоштовного зберігання посилок у відділеннях. Тепер він становить п’ять днів замість семи.
Такі зміни діють із 1 жовтня, повідомляє компанія-перевізник.
Це стосується отримання:
  • документів,
  • посилок,
  • вантажів.
  • шин/дисків.
Без змін залишається термін безкоштовного зберігання палет — він становить три дні.

Причина

Як пояснили у «Новій пошті», рішення пов’язане, зокрема, з безпековою ситуацією. Через постійні атаки на цивільну інфраструктуру компанія вважає, що чим менше часу відправлення перебуває у відділенні, тим нижчий ризик його втрати чи пошкодження.
Водночас для більшості отримувачів зміна не матиме практичного значення. За статистикою компанії, 97% відправлень забирають протягом перших п’яти днів.
У «Новій пошті» закликали отримувачів забирати свої відправлення вчасно.
Раніше ми повідомляли, що у застосунку «Нової пошти» тепер можна перевірити, чи працює конкретне відділення під час повітряної тривоги. Компанія запровадила новий алгоритм безпеки для відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нова Пошта
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