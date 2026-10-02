«Нова пошта» скоротила термін безкоштовного зберігання посилок

«Нова пошта» скоротила строк безкоштовного зберігання посилок у відділеннях. Тепер він становить п’ять днів замість семи.
Такі зміни діють із 1 жовтня, повідомляє компанія-перевізник.
Це стосується отримання:
документів,
посилок,
вантажів.
шин/дисків.
Без змін залишається термін безкоштовного зберігання палет — він становить три дні.
Причина
Як пояснили у «Новій пошті», рішення пов’язане, зокрема, з безпековою ситуацією. Через постійні атаки на цивільну інфраструктуру компанія вважає, що чим менше часу відправлення перебуває у відділенні, тим нижчий ризик його втрати чи пошкодження.
Водночас для більшості отримувачів зміна не матиме практичного значення. За статистикою компанії, 97% відправлень забирають протягом перших п’яти днів.
У «Новій пошті» закликали отримувачів забирати свої відправлення вчасно.
Раніше ми повідомляли, що у застосунку «Нової пошти» тепер можна перевірити, чи працює конкретне відділення під час повітряної тривоги. Компанія запровадила новий алгоритм безпеки для відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів.