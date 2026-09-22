Нова пошта почала показувати у застосунку статус відділень під час тривог Сьогодні 18:22 Застосунок НП, kosht.media

У застосунку «Нової пошти» тепер можна перевірити, чи працює конкретне відділення під час повітряної тривоги. Компанія запровадила новий алгоритм безпеки для відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів.

Що це означає

Під час повітряної тривоги відділення призупинятимуть роботу незалежно від типу загрози — жовтого чи червоного. Всі робочі процеси на об’єкті припинятимуться, а працівники переходитимуть до найближчого укриття.

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Водночас конкретне відділення або інший об’єкт можуть тимчасово закрити навіть без офіційної тривоги в місті чи області, якщо власна система моніторингу «Нової пошти» зафіксує потенційну небезпеку.

Тому фактичний статус конкретного відділення може відрізнятися від загальної ситуації з повітряними тривогами. Перевірити, чи працює потрібна точка, клієнт може безпосередньо в застосунку «Нової пошти».