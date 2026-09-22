День фінансів: пересувні АЗС, невідворотність ПДВ для ФОПів, кредитний борг у ПриватБанку Сьогодні 17:45

День фінансів: Чому боржникам ПриватБанку телефонує Укрборг, та що робити, якщо ви проплатили за товар, а його було знищено під час атаки.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Боржникам ПриватБанку телефонує Укрборг

Якщо позичальник кілька років тому оформлював кредитну карту у ПриватБанку та не погасив заборгованість повністю, згодом із ним може зв’язатися вже інша компанія — Укрборг. Сам кредит при цьому не виникає заново — змінюється компанія, якій належить право вимоги за ним. Що треба знати боржникам — розповідаємо тут

Пересувні АЗС у прифронтових регіонах

У прифронтових регіонах України можуть дозволити роботу пересувних автозаправних станцій. Відповідний законопроєкт уже підготовлений для внесення до Верховної Ради.

📦 росія продовжує масово атакувати українські АЗС, залізницю, об’єкти критичної інфраструктури. Також російські атаки регулярно пошкоджують поштові відділення та сортувальні термінали. Разом із ними можуть бути знищені й посилки. Але в такому випадку можна претендувати на компенсацію. Отже, що робити, якщо ви проплатили за товар, а його було знищено під час атаки, читайте в нашому новому матеріалі:

Шлюб онлайн

Через застосунок «Дія» розширили можливість укладати шлюб онлайн. Тепер скористатися послугою можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім’ю. Для подання заяви не потрібно збирати паперові довідки та особисто відвідувати відділ ДРАЦС. «Дія» автоматично підтягує необхідні дані та звіряє їх із державними реєстрами.

Доставка газу

Споживачі в Україні продовжують отримувати дві окремі квитанції: за фактично спожитий обсяг газу та за його розподіл (доставку). На відміну від вартості самого палива, плата за доставку є індивідуальною для кожного об’єкта. При розрахунку Оператори систем розподілу беруть за основу обсяги споживання за минулий газовий рік — тобто за період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року.

Невідворотність ПДВ для ФОПів

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей заявила , що Україна має запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців, оскільки цього вимагають правила Європейського Союзу. За її словами, він не буде 1 млн грн, він буде 85 тис. євро в еквіваленті.

Ринок праці

Восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним, і найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. На нестачу працівників впливають мобілізація, міграція та структурні проблеми ринку. Навіть конкурентна зарплата не завжди дає змогу роботодавцю закрити вакансію. Однією з причин може бути відсутність бронювання.

Як свідчать результати дослідження OLX Робота, за чотири роки змінилися не лише рівні оплати праці, а й структура попиту на працівників. У серпні 2026 року до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії, тоді як у серпні 2022-го рейтинг включав, зокрема, рієлтора та далекобійника.

За посиланням також розповідаємо про 10 поширених помилок, яких допускаються пошукачі.

Ситуація на валютному ринку

Як розповіли аналітики ICU, минулого тижня гривня дещо послабилася до долара, тоді як обсяг валютних інтервенцій Національного банку майже не змінився.

🗨️ «Ми очікуємо, що НБУ й надалі буде без обмежень задовольняти весь надлишковий попит на валюту, корелюючи обсяги інтервенцій з поступовим подорожчанням долара США. Тож не допускаючи різкої девальвації гривні, НБУ буде рухатися до кінця року, за нашими прогнозами, до рівня 45.8 грн/$», — прогнозують аналітики.

Зі свого боку голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує , що в жовтні курс євро в Україні залежатиме від кількох факторів. На вартість європейської валюти впливатимуть як ситуація на українському валютному ринку, так і співвідношення євро та долара на світових торгах.