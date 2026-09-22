Підготовка банків до зими. Що буде з готівкою, кредитами та відділеннями під час блекаутів Сьогодні 17:10 Підготовка банків до зими. Що буде з готівкою, кредитами та відділеннями під час блекаутів

Повітряна тривога може зупинити роботу банківського відділення буквально посеред робочого дня. Але це не означає, що клієнт залишиться без доступу до своїх грошей. За роки повномасштабної війни мобільний банкінг перетворився з додаткової зручності на фактично цифрове відділення у смартфоні.

Про те, як війна змінює роботу банків і звички їхніх клієнтів, розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у новому відео на Finance.ua

Як повітряні тривоги впливають на роботу банків

Ракетні та дронові атаки впливають не лише на енергетику чи транспорт. Змінюється і повсякденна робота банківських відділень. За словами Мамедова, банківська система вже навчилася працювати під час відключень світла, перебоїв зі зв’язком та масштабних атак. Однак є фактор, який неможливо обійти, — безпека людей.

Повітряна тривога означає, що роботу відділення мають призупинити, а клієнти та працівники — перейти в укриття. Причому це стосується всіх банків, незалежно від їхнього розміру чи формату конкретного відділення.

Тому клієнту не завжди варто розраховувати на те, що потрібну операцію вдасться провести безпосередньо в банку.

Важливість мобільного банкінгу

Саме тут у гру вступає мобільний банкінг. Через застосунок клієнти можуть переказувати гроші, оплачувати рахунки, поповнювати мобільний, керувати картками, відкривати депозити та обмінювати валюту. В окремих банках доступні також деякі кредитні операції.

Мамедов припускає, що лише за серпень на тлі частих і тривалих повітряних тривог активність користувачів мобільних банківських застосунків могла зрости приблизно на 15−20%. Водночас він наголошує: це не офіційна статистика, а експертна оцінка можливої зміни поведінки клієнтів.

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Логіка тут проста: якщо людина кілька разів приїхала до відділення і не змогла отримати послугу через тривогу, наступного разу вона, найімовірніше, спочатку перевірить, чи можна вирішити питання дистанційно.

Фактично мобільний застосунок поступово стає для клієнта повноцінним «цифровим відділенням». Через нього можна:

оплачувати комунальні послуги;

переказувати кошти;

перевіряти залишок та історію операцій;

блокувати й розблокувати картку;

змінювати ліміти;

відкривати депозити;

обмінювати валюту;

користуватися окремими кредитними продуктами.

Водночас клієнтам варто регулярно перевіряти історію операцій і користуватися push-сповіщеннями. Якщо з’явилося незрозуміле списання, картку можна оперативно заблокувати через застосунок, не чекаючи відкриття відділення.

Чим небезпечний мобільний банкінг

Чим більше фінансових операцій переходить у смартфон, тим важливішою стає цифрова безпека.

Мамедов радить завантажувати банківські застосунки лише з офіційних магазинів або за посиланнями з офіційного сайту банку. Не варто встановлювати «оновлення банкінгу», які приходять через SMS, месенджери чи соцмережі.

Також не можна передавати стороннім PIN-код, CVV, пароль до застосунку або одноразові коди підтвердження. Працівники банку не повинні просити такі дані телефоном чи в месенджерах.

Обережним варто бути й під час використання відкритих Wi-Fi-мереж. Для платежів та інших операцій із конфіденційною інформацією краще використовувати мобільний інтернет або захищену домашню мережу.

Операційну систему смартфона та банківський застосунок також варто вчасно оновлювати. А сам телефон — захистити складним паролем або біометрією.