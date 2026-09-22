Не робіть цього, якщо шукаєте роботу: ТОП-10 помилок Сьогодні 13:02 Пошукачка розіслала резюме й очікує відповідь від роботодавців

Пошук роботи — це не лише про те, щоб відгукнутися на якомога більше вакансій і розіслати своє резюме. Державна служба зайнятості назвала 10 поширених помилок, яких допускаються пошукачі.

1. Переоцінення своїх сил

Кар’єрні радники Державної служби зайнятості неодноразово стикаються з ситуаціями, коли люди шукають роботу не за своєю спеціальністю, переоцінюючи власну підготовку. Наприклад, 15 років роботи в магазині та любов до серіалу «Офіс» самі по собі не роблять людину спеціалістом з оптових продажів великих компаній.

Змінити фах можливо, але для цього варто здобути додаткову освіту в центрах професійно-технічної освіти, скористатися ваучером на навчання або пройти додаткові курси. Незнайома робота може здаватися простою лише на перший погляд.

2. Пошук роботи має різні цілі

Потрібно чітко розуміти для чого людина шукає роботу: гроші, саморозвиток, можливості для подальшого кар’єрного росту. Варто поставити перед собою ціль і обов’язково повідомити про це кар’єрного радника в центрі зайнятості.

3. «Прикрашання» та обман у резюме

Іноді шукачі роботи намагаються додати собі балів за рахунок незвичайних навичок і вказують у резюме, що вміють грати на укулеле, готувати сюрстрьомінг, знають мову бразильських племен Піраха або практикують різьбярство по яєчній шкаралупі. Проте роботодавець може запросити на співбесіду саме через один із таких пунктів, і тоді претендент може опинитися у незручній ситуації.

4. Приймати відмову надто особисто

Не варто й надто особисто сприймати відмови після співбесіди. Причина може полягати не в тому, що з кандидатом «щось не так», а в тому, що його особисті якості чи стиль роботи просто не відповідають конкретному колективу.

5. Відгукуватися на всі вакансії з одним і тим же резюме

Ще одна поширена помилка — надсилати одне й те саме резюме на всі вакансії. Якщо людина одночасно претендує на роботу клоуна, дайвера, танцюриста кабаре та вчителя молодших класів, це може відлякати роботодавців. Резюме варто адаптувати під конкретну компанію та вакансію, виділяючи насамперед релевантні навички.

6. Вважати, що скромність прикрашає людину

Водночас надмірна скромність також може завадити працевлаштуванню. Люди часто мовчать про свої досягнення, применшують власні заслуги та не можуть чітко відповісти на запитання про те, що вони вміють.

7. Досліджувати роботодавця після співбесіди

Деякі кандидати вважають, що досліджувати діяльність компанії потрібно лише після співбесіди, адже «не факт, що мене туди візьмуть». Проте така позиція може призвести не лише до незручних ситуацій під час розмови з роботодавцем, а й до працевлаштування в компанію, чиї підходи або діяльність вам не близькі.

8. Шукати роботу лише у великих компаніях

Не варто також обмежувати пошук виключно великими компаніями. Робота у відомій міжнародній компанії може здаватися престижною, але й конкуренція за такі вакансії може бути високою. Натомість невеликі компанії можуть давати можливості для професійного розвитку.

У Державній службі зайнятості зазначають, що завдяки програмі «Власна справа» було створено 73 тисячі нових робочих місць. Вони охоплюють різні обов’язки, галузі та сфери.

9. Ігнорувати LinkedIn

Порада: використовуйте різні канали пошуку роботи та враховуйте зміни на ринку праці.

LinkedIn набуває дедалі більшої популярності в Україні як платформа для пошуку роботи. Окрім порад кар’єрних радників і пропозицій Єдиного порталу вакансій, кандидати можуть використовувати цю соціальну мережу для пошуку роботодавців і вакансій.

10. Не враховувати тенденції

Не варто вважати, що у 2026 році роботу шукають так само, як 5−10 років тому. Ринок праці змінюється, зокрема в Україні спостерігається структурний дисбаланс: робітничі професії значно популярніші, ніж посади менеджерів та юристів.

Змінюються і технології пошуку кандидатів. За даними Державної служби зайнятості, дедалі частіше первинний аналіз резюме здійснює штучний інтелект, який може відкидати кандидатів, що створюють презентаційні матеріали за допомогою ШІ.