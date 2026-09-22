НБУ випустив дві нові пам’ятні монети (фото)

Національний банк України представив новий набір пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», присвячений фауні Чорного та Азовського морів. До нього увійшли дві монети номіналом 5 гривень кожна.
Які монети увійшли до набору
Рік тому НБУ започаткував окремий напрям пам’ятних монет, присвячений розмаїттю життя в Чорному та Азовському морях.
Новий набір продовжує серію «Флора і фауна України». Він присвячений двом мешканцям Чорного та Азовського морів — морському кроту та чорноморському гребінцю.
До набору увійшли пам’ятні монети:
«Азовське море. Морський кріт»;
«Чорне море. Чорноморський гребінець».
Як виглядають монети
На реверсі монети «Азовське море. Морський кріт» зображено двох морських кротів сірого та болотяного кольорів (кольоровий друк) у зостері — морській траві, що є оптимальним життєвим середовищем для цього виду.
На реверсі монети «Чорне море. Чорноморський гребінець» зображено трьох чорноморських гребінців жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів (кольоровий друк) у типовому біотопі — піщаних заглибленнях.