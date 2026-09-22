НБУ випустив дві нові пам’ятні монети (фото) Сьогодні 11:30 Новий набір продовжує серію «Флора і фауна України»

Національний банк України представив новий набір пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», присвячений фауні Чорного та Азовського морів. До нього увійшли дві монети номіналом 5 гривень кожна.

Які монети увійшли до набору

Рік тому НБУ започаткував окремий напрям пам’ятних монет, присвячений розмаїттю життя в Чорному та Азовському морях.

Новий набір продовжує серію «Флора і фауна України». Він присвячений двом мешканцям Чорного та Азовського морів — морському кроту та чорноморському гребінцю.

До набору увійшли пам’ятні монети:

«Азовське море. Морський кріт»;

«Чорне море. Чорноморський гребінець».

Як виглядають монети

На реверсі монети «Азовське море. Морський кріт» зображено двох морських кротів сірого та болотяного кольорів (кольоровий друк) у зостері — морській траві, що є оптимальним життєвим середовищем для цього виду.

На реверсі монети «Чорне море. Чорноморський гребінець» зображено трьох чорноморських гребінців жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів (кольоровий друк) у типовому біотопі — піщаних заглибленнях.

На аверсах монет розміщено стилізовані контури Азовського та Чорного морів із прилеглою територією України, виконані у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

Тираж і початок продажів

Тираж набору становитиме до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Продаж пам’ятних монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться 29 вересня 2026 року.

Придбати набір також можна буде в банків-дистриб'юторів. Про початок продажів вони повідомлятимуть на своїх сайтах.