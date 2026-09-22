0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ випустив дві нові пам’ятні монети (фото)

84
Новий набір продовжує серію «Флора і фауна України»
Новий набір продовжує серію «Флора і фауна України»
Національний банк України представив новий набір пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», присвячений фауні Чорного та Азовського морів. До нього увійшли дві монети номіналом 5 гривень кожна.

Які монети увійшли до набору

Рік тому НБУ започаткував окремий напрям пам’ятних монет, присвячений розмаїттю життя в Чорному та Азовському морях.
Новий набір продовжує серію «Флора і фауна України». Він присвячений двом мешканцям Чорного та Азовського морів — морському кроту та чорноморському гребінцю.
До набору увійшли пам’ятні монети:
  • «Азовське море. Морський кріт»;
  • «Чорне море. Чорноморський гребінець».

Як виглядають монети

На реверсі монети «Азовське море. Морський кріт» зображено двох морських кротів сірого та болотяного кольорів (кольоровий друк) у зостері — морській траві, що є оптимальним життєвим середовищем для цього виду.
На реверсі монети «Чорне море. Чорноморський гребінець» зображено трьох чорноморських гребінців жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів (кольоровий друк) у типовому біотопі — піщаних заглибленнях.
Місце для вашої реклами
На аверсах монет розміщено стилізовані контури Азовського та Чорного морів із прилеглою територією України, виконані у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

Тираж і початок продажів

Тираж набору становитиме до 50 000 штук у сувенірному пакованні.
Продаж пам’ятних монет в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться 29 вересня 2026 року.
Придбати набір також можна буде в банків-дистриб'юторів. Про початок продажів вони повідомлятимуть на своїх сайтах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що на честь 30-річчя гривні Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems