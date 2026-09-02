На честь 30-річчя гривні НБУ ввів у обіг срібну пам’ятну монету (фото) Сьогодні 15:49

Монета до 30-річчя гривні

На честь 30-річчя гривні Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні».

Вона присвячена тридцятій річниці проведення в Україні грошової реформи, що ознаменувала введення в обіг національної грошової одиниці з історичною назвою «гривня».

Історичний контекст

Грошова реформа тривала два тижні — з 2 до 16 вересня 1996 року.

У цей період купоно-карбованці вільно та без обмежень обмінювалися на нову грошову одиницю — гривню.

І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України. Це стало важливим етапом утвердження економічної незалежності України.

«Наша нова пам’ятна монета присвячена не лише ювілею грошової реформи. Вона нагадує про шлях, який Україна і гривня пройшли разом за тридцять років. За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє», — сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Де купити

Придбати пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні» можна буде:

в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ,

у банків-дистриб'юторів (перелік тут).

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах банків.

Про дизайн монети

Пам’ятна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» має номінал 1 гривня, виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г. Гурт монети — гладкий із заглибленими написами. Монета оздоблена локальною позолотою. Її тираж — до 5 000 штук.

Читайте також Українська монета увійшла до 10 найкращих монет світу

На аверсі монети відтворено дизайн обігової монети номіналом 1 гривня зразка 2018 року. Угорі зображено малий Державний Герб України; у центрі — в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено написи: Україна / 1 / гривня, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); унизу — рік карбування — 2026.

На реверсі монети відтворено дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, що була в обігу до 2018 року (зараз поступово вилучається з обігу). Унизу додано рік проведення грошової реформи в Україні — 1996, у центрі — в обрамленні орнаменту зі стилізованих гілок розміщено написи: 1 / гривня.

Автор ідеї та адаптація дизайну — Андрій Сагач. Художник аверсу — Володимир Дем’яненко. Художник реверсу — Василь Лопата.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.