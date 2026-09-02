Кабмін унормував надбавки і доплати для педагогів Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Кабінет міністрів затвердив схеми посадових окладів педагогічних працівників і унормував передбачені надбавки і доплати.

Згідно з постановою № 1078 від 31 серпня, уряд затвердив схему посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників (у коефіцієнтах), а також схему посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти (у коефіцієнтах).

Також уряд надав право керівникам закладів вищої освіти, що мають статус національних, у межах фонду зарплати встановлювати підвищення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників до 100%.

Крім того, педагогічним і науково-педагогічним працівникам та іншим працівникам, посадові оклади яких визначені цією постановою встановлено надбавки за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний» у розмірі 40%, «заслужений» — 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).

«Надбавка за почесні звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше почесних звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу та установи», — йдеться в документі.

Також передбачена надбавки за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» у розмірі 20%, «майстер спорту міжнародного класу» — 15%, «майстер спорту» — 10% посадового окладу.

«Надбавка за спортивні звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням. За наявності двох або більше спортивних звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу та установи», — унормовано в постанові.

Крім того, встановлено надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10%, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15%, двох і більше мов — 25% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Серед іншого, встановлено надбавки у розмірі до 50% посадового окладу: за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Також встановлені: доплати за вчене звання професора — у граничному розмірі 33% посадового окладу, доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника — у граничному розмірі 25%; доплати за науковий, освітньо-творчий ступінь доктора наук — у граничному розмірі 25%, доктора філософії (кандидата наук) — у граничному розмірі 15%, доктора мистецтва — у граничному розмірі 15%.

Крім того, встановлено доплати за роботу в нічний час (за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку) у розмірі до 40% годинної ставки (посадового окладу), якщо вищий розмір не визначено законодавством; доплати у розмірі до 50% посадового окладу: за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

«Зазначені доплати не встановлюються керівникам закладів та установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та установ, їх заступникам», — значиться в постанові.

З 1 вересня вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримають чергове підвищення заробітної плати на 20%.

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