Реальна вартість житла у 2026: податки, ремонт та обслуговування Сьогодні 15:14 — Нерухомість

Реальна вартість житла у 2026: податки, ремонт та обслуговування

Ціна квартири в оголошенні далеко не завжди означає суму, яку покупцеві доведеться викласти в підсумку. Наприклад, якщо житло коштує $70 тисяч, після оформлення угоди, податків, ремонту та меблів бюджет може зрости на десятки тисяч доларів.

Про те, які витрати чекають на покупця нерухомості та що варто врахувати ще до укладання угоди, розповіла оглядачка ринку Вікторія Берещак у новому відео для YouТube-каналу Finance.ua

Не остаточна ціна

За словами експертки, вартість у $70 тисяч варто сприймати як базову ціну самої нерухомості. Якщо йдеться про новобудову, покупець найчастіше отримує фактично «голі стіни» й має окремо витратитися на ремонт та облаштування житла.

«70 000 доларів — це треба розуміти, база для голих стін, якщо це первинка, або база для тієї квартири, яку ви обрали на вторинці, без урахування податків», — пояснила Берещак.

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Окрім ремонту та меблів, під час купівлі квартири доведеться заплатити обов’язкові збори й витрати на оформлення угоди.

Які податки та збори доведеться заплатити

Покупець нерухомості має врахувати 1% пенсійного збору та 1% держмита. Також оплачуються послуги нотаріуса — за словами експертки, це може бути близько 0,5% вартості угоди.

Окремо є плата за внесення інформації до відповідного реєстру.

Податки є і для продавця. Зокрема, якщо квартира перебувала у власності понад три роки, податок на доходи фізосіб не сплачується. Якщо ж житло продається раніше, оподаткування залежить від кількості продажів.

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«Якщо ви менше трьох років володіли, ви сплачуєте за першу квартиру, яку продаєте за рік, 5%, за другу — 5%, за третю вже 18%», — зазначила Берещак.

Також продавець сплачує військовий збір у розмірі 1,5%.

Експертка звертає увагу, що податки при продажу нерухомості — це не формальність, яку можна просто проігнорувати.

«Податок на доходи фізосіб обов’язково. І ба більше, держава намагається прикрити лавочку пакетних інвесторів», — пояснила вона.

Про який податок на квартиру часто забувають

Є ще один платіж, про який власники нерухомості можуть не згадати, — податок за «зайві» квадратні метри.

Як пояснила Берещак, якщо загальна площа житла перевищує 60 кв. м, за кожен наступний квадратний метр потрібно сплачувати податок. Його ставку встановлює місцева влада, тому вона відрізняється залежно від регіону.

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Такий податок сплачується раз на рік. Експертка радить самостійно перевіряти інформацію в електронному кабінеті платника податків, щоб не пропустити повідомлення.

Що вигідніше: дешевша квартира без ремонту чи готове житло

На думку Берещак, універсальної відповіді немає. Все залежить від того, навіщо людина купує квартиру та який бюджет має на її утримання й облаштування.

Якщо це ліквідний об’єкт для інвестиції, можна придбати квартиру без ремонту й облаштувати її пізніше.

«Якщо це класна інвестиція, заходьте в неї і, можливо, не одразу робіть ремонт», — радить експертка.

Водночас якщо квартира потрібна саме для життя, а грошей на повноцінний ремонт немає, можна розглянути меншу площу або іншу локацію. На першому етапі достатньо зробити базові речі — облаштувати кухню та санвузол, а решту ремонту виконувати поступово.

При цьому, за словами Берещак, покупцеві варто дивитися не лише на ціну квартири, а й на її майбутню ліквідність.

«Ви маєте відповісти собі на питання: для чого я купую чи інвестую і що я можу собі дозволити», — наголосила вона.

Детальніше дивіться у відео за посиланням:

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