Сталінки можуть бути дорожчими за новобудови: скільки коштують квартири в Києві Сьогодні 10:12 — Нерухомість

Оренда квартири у Києві, Фото: magnific

У Києві однокімнатне житло у сталінках у середньому коштує навіть трохи дорожче, ніж аналогічні квартири у будинках, зведених після 2010 року. Водночас більші квартири у нових ЖК коштують дорожче, ніж у старій забудові.

Скільки коштує однокімнатна квартира

Як свідчать дані аналітиків, серед однокімнатних квартир різниця між середньою вартістю житла у сталінках та новобудовах становить лише тисячу доларів.

У будинках, зведених після 2010 року, середня ціна такого житла становить близько 85 тис. доларів. У сталінках аналогічна квартира коштує приблизно 86 тис. доларів.

Читайте також Від 6 до 40 годин без світла: як київські ЖК готуються до блекаутів

Для порівняння, середня вартість однокімнатної квартири у спецпроєкті становить близько 64 тис. доларів. У панельних будинках ціна сягає 48 тис. доларів, а у хрущовках — 45 тис. доларів.

Аналітики ЛУН зазначають, деякі однокімнатні квартири в дореволюційних будинках можуть коштувати ще дорожче за сучасні аналоги, хоча таких пропозицій на ринку небагато.

Як змінюється ціна дво- та трикімнатні квартири

Двокімнатні квартири в новобудовах коштують дорожче за сталінки. Середня ціна «двокімнатки» у новобудовах становить 139 тис. доларів, тоді як у сталінках — 110 тис. доларів. Таким чином, різниця становить приблизно 29 тис. доларів.

Якщо говорити про трикімнатні квартири, то у будинках після 2010 року таке житло коштує в середньому 203 тис. доларів, а у сталінках — 145 тис. доларів. Різниця сягає 58 тис. доларів.

Читайте також Знищене житло можна обстежити дистанційно: як це працює

Водночас найдорожчими залишаються квартири в дореволюційних будинках. Двокімнатне житло там у середньому коштує 159 тис. доларів, а трикімнатне — 223 тис. доларів.

Натомість панельні будинки та хрущовки залишаються значно доступнішими, особливо якщо йдеться про квартири з двома або трьома кімнатами.

Готові квартири у новобудовах дорожчі за первинку

Готові квартири у сучасних будинках на вторинному ринку коштують дорожче, ніж квартири на первинці. Стартова ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить близько 1410 доларів.

Водночас у будинках, зведених після 2010 року, на вторинному ринку квадратний метр коштує приблизно 1970−2060 доларів залежно від кількості кімнат.

Для однокімнатних квартир різниця з первинним ринком становить 39,7%, для двокімнатних — 40,4%. У трикімнатних квартирах вона найбільша — 46,1%.

Раніше Finance.ua писав, що кілька мільйонів гривень за однокімнатну квартиру — для багатьох покупців це непосильна ціна. Саме тому дедалі більше уваги привертає компактне житло площею 20−30 кв. м. Найдоступніші смарт-квартири на первинному ринку стартують від $20,7 тисячі, але в популярних містах ціни можуть бути значно вищими.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.