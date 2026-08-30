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Сталінки можуть бути дорожчими за новобудови: скільки коштують квартири в Києві

Нерухомість
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Оренда квартири у Києві
Оренда квартири у Києві, Фото: magnific
У Києві однокімнатне житло у сталінках у середньому коштує навіть трохи дорожче, ніж аналогічні квартири у будинках, зведених після 2010 року. Водночас більші квартири у нових ЖК коштують дорожче, ніж у старій забудові.
Про це свідчать дані ЛУН.

Скільки коштує однокімнатна квартира

Як свідчать дані аналітиків, серед однокімнатних квартир різниця між середньою вартістю житла у сталінках та новобудовах становить лише тисячу доларів.
У будинках, зведених після 2010 року, середня ціна такого житла становить близько 85 тис. доларів. У сталінках аналогічна квартира коштує приблизно 86 тис. доларів.
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Для порівняння, середня вартість однокімнатної квартири у спецпроєкті становить близько 64 тис. доларів. У панельних будинках ціна сягає 48 тис. доларів, а у хрущовках — 45 тис. доларів.
Аналітики ЛУН зазначають, деякі однокімнатні квартири в дореволюційних будинках можуть коштувати ще дорожче за сучасні аналоги, хоча таких пропозицій на ринку небагато.

Як змінюється ціна дво- та трикімнатні квартири

Двокімнатні квартири в новобудовах коштують дорожче за сталінки. Середня ціна «двокімнатки» у новобудовах становить 139 тис. доларів, тоді як у сталінках — 110 тис. доларів. Таким чином, різниця становить приблизно 29 тис. доларів.
Якщо говорити про трикімнатні квартири, то у будинках після 2010 року таке житло коштує в середньому 203 тис. доларів, а у сталінках — 145 тис. доларів. Різниця сягає 58 тис. доларів.
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Водночас найдорожчими залишаються квартири в дореволюційних будинках. Двокімнатне житло там у середньому коштує 159 тис. доларів, а трикімнатне — 223 тис. доларів.
Натомість панельні будинки та хрущовки залишаються значно доступнішими, особливо якщо йдеться про квартири з двома або трьома кімнатами.

Готові квартири у новобудовах дорожчі за первинку

Готові квартири у сучасних будинках на вторинному ринку коштують дорожче, ніж квартири на первинці. Стартова ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить близько 1410 доларів.
Водночас у будинках, зведених після 2010 року, на вторинному ринку квадратний метр коштує приблизно 1970−2060 доларів залежно від кількості кімнат.
Для однокімнатних квартир різниця з первинним ринком становить 39,7%, для двокімнатних — 40,4%. У трикімнатних квартирах вона найбільша — 46,1%.
Раніше Finance.ua писав, що кілька мільйонів гривень за однокімнатну квартиру — для багатьох покупців це непосильна ціна. Саме тому дедалі більше уваги привертає компактне житло площею 20−30 кв. м. Найдоступніші смарт-квартири на первинному ринку стартують від $20,7 тисячі, але в популярних містах ціни можуть бути значно вищими.
Детальніше читайте у статті Finance.ua «Де купити квартиру, коли бюджет обмежений: найдешевші смарт-квартири від забудовників».
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираЦіни на квартириКиїв
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