Чому вакансії залишаються відкритими навіть із високою зарплатою — пояснення експертки Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси У 2027 році найбільш дефіцитними залишатимуться ті самі професії, що й зараз

Восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним, і найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. На нестачу працівників впливають мобілізація, міграція та структурні проблеми ринку. Найбільше кадрів бракує у виробництві, аграрній сфері, будівництві, фармації та логістиці.

Про це розповіла експертка ринку праці Тетяна Пашкіна в інтерв’ю РБК-Україна

Що відбувається на ринку праці

За словами Пашкіної, дефіцит кадрів формувався не одне десятиліття, тому протягом осені ситуація кардинально не зміниться. Водночас більш масовані обстріли можуть спричинити локальні зміни рівня безробіття.

Демографічна ситуація, на думку експертки, сильніше впливатиме на ринок праці у наступні роки. Зменшення кількості молоді поки що може компенсуватися наявністю працівників зрілого віку, на яких деякі роботодавці не дуже звертають увагу.

Водночас одним із головних чинників дефіциту кадрів залишається мобілізація.

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Кого найскладніше знайти роботодавцям

Найбільший дефіцит спостерігається серед працівників виробництва від різноробочих до голів технологічних відділів і головних конструкторів.

В аграрній сфері традиційно бракує механізаторів, комбайнерів, агрономів і ветеринарів. У фармації не вистачає фармацевтів, у будівництві — працівників від початківців до архітекторів. На складах дефіцитними залишаються комірники, вантажники та комплектувальники.

Ринок праці не відповідає потребам економіки

Пашкіна зазначила, що український ринок праці давно не відповідає потребам економіки, яка змінюється під впливом війни.

«Немає такої ситуації, щоб усе одразу синхронізувалося і працювало на 100%. Тим більше, що не всі роботодавці ладні навчати та перевчати, та й самі кандидати не завжди розуміють, навіщо їм міняти професію», — сказала експертка.

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За її словами, на середньому сегменті ринку іноді виникає диспропорція між зарплатними очікуваннями кандидатів і пропозиціями роботодавців. Водночас висококваліфіковані або вузькоорієнтовані працівники в більшості випадків можуть знайти зарплату, близьку до своїх очікувань.

Роботодавці також розуміють, що тривале незаповнення вакансії може призвести до більших збитків, ніж витрати на запропоновану працівнику зарплату. Це створює можливість для компромісу.

Чому вакансії залишаються відкритими

Навіть конкурентна зарплата не завжди дає змогу роботодавцю закрити вакансію. Однією з причин може бути відсутність бронювання.

Крім того, неконкурентними можуть бути умови праці. Наприклад, склад може розташовуватися за містом, а роботодавець не забезпечує розвезення працівників. Значення також має графік роботи, якщо він менш зручний, ніж у конкурентів.

Серед інших причин експертка назвала несвоєчасну або часткову виплату зарплати, обіцянки премій, яких насправді немає, а також проблеми з керівництвом.

Окремим фактором можуть бути умови на робочому місці. Зокрема, на складі може бути відсутнє опалення, місце для переодягання, а туалет може розташовуватися на вулиці.

Які зміни потрібні ринку праці

У 2027 році найбільш дефіцитними залишатимуться ті самі професії, що й зараз. Наступним викликом стане утримання працівників. Водночас амбіційні цілі та концепція компанії-сім'ї, на думку експертки, більше сприяють демотивації, ніж залученню.

Для забезпечення української економіки кадрами під час майбутнього відновлення потрібно зменшити кількість упереджень під час працевлаштування.

«У нас, на жаль, незважаючи на тотальний дефіцит, ніхто не відміняв ні ейджизм, ні сексизм, ні інші прояви обмежень до працівників», — сказала вона.

Окремо експертка звернула увагу на працевлаштування людей з інвалідністю та ветеранів.

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За її словами, майже 90% людей з інвалідністю не працевлаштовані. За вісім місяців до служби зайнятості у пошуках роботи звернулися 29 тисяч людей з інвалідністю. Роботу вже отримали 7,7 тисячі з них, а 2,4 тисячі проходили професійне навчання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні 330 тисяч ветеранів офіційно зареєстровані як непрацюючі. Водночас близько 200 тисяч із них можуть працювати неофіційно.