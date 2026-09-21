Українці можуть отримати до 43 тис. грн на відновлення доходу — умови Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси Фінансова допомога

Українці, які постраждали внаслідок війни та мають низький дохід, можуть отримати до 43 тис. грн на запуск або відновлення власної справи. Програму екстреної підтримки для захисту родинного доходу реалізує Естонська рада у справах біженців (ERC Ukraine).

Допомогу надають на розвиток дрібної діяльності та самозайнятості — від сільського господарства й тваринництва до виробництва продуктів та надання побутових послуг.

Хто може отримати допомогу

Прийом заявок відкритий для територій, розташованих за 25 км і далі від лінії бойових дій, у таких районах:

Запорізькому районі Запорізької області;

Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області;

Криворізькому, Нікопольському та Сінельниківському районах Дніпропетровської області;

Великоолександрівській громаді Бериславського району Херсонської області.

Програма розрахована на соціально-економічно вразливі домогосподарства ВПО або місцевих мешканців із низьким доходом, які постраждали через військовий конфлікт.

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Для участі необхідно мати щонайменше один із документів, що підтверджує наслідки війни або відповідний статус. Зокрема, це може бути:

довідка ВПО, якщо людина перемістилася понад 6 місяців тому;

медична довідка про поранення або психологічні травми через бойові дії;

підтвердження втрати члена домогосподарства внаслідок бойових дій;

довідка про інвалідність внаслідок війни;

акт про пошкоджене або зруйноване майно;

підтвердження проживання в населеному пункті з переліку територій, де ведуться або велися бойові дії.

Крім того, домогосподарство має належати щонайменше до однієї категорії вразливості. Зокрема, йдеться про родини:

з трьома і більше дітьми до 18 років;

з вагітними жінками та дітьми до 2 років;

з дітьми до 18 років, де є лише один дорослий;

з людьми з інвалідністю 1 або 2 групи, тяжкими чи хронічними захворюваннями або потребою в дорогому лікуванні та догляді;

які складаються лише з людей віком від 60 років;

де всі члени віком 18−49 років є безробітними;

до складу яких входять ветерани війни, які завершили військову службу;

молодих домогосподарств віком до 24 років;

де щонайменше один член родини віком 50−59 років є безробітним.

Усі зазначені вразливості мають бути підтверджені відповідними документами.

На що можна отримати до 43 тис. грн

Розмір підтримки залежить від обраного виду діяльності:

птахівництво — 31 тис. грн;

розведення корів та виробництво молочної продукції — 43 тис. грн;

тепличне господарство — 43 тис. грн;

розведення свиней — 32 тис. грн;

розведення кіз, овець, нутрій та кролів — 30 тис. грн;

бджільництво — 30 тис. грн;

рослинництво у відкритому ґрунті — 32 тис. грн;

виробництво хлібобулочних, кондитерських виробів та напівфабрикатів, переробка продуктів — 43 тис. грн;

надання послуг, зокрема шиття, рукоділля, будівельних, побутових та б’юті-послуг — 43 тис. грн.

У заявці потрібно обирати той вид або види діяльності, які, за планом заявника, приноситимуть дохід протягом наступних 3−6 місяців.

Кошти можна витрачати на різні комбінації товарів і послуг, зокрема їх доставку та монтаж.

Які витрати покриває програма

Допомогу можна використати, зокрема, на:

придбання великої та дрібної рогатої худоби;

купівлю птиці;

обладнання для вирощування птиці;

обладнання для виробництва м’яса та молока;

обладнання та сировину для бджільництва;

придбання бджолиних сімей та вуликів;

ветеринарні послуги;

обладнання та інструменти для переробки харчових продуктів;

сировину для виготовлення продукції та надання послуг;

інші витрати — за погодженням з Естонською радою у справах біженців.

Водночас кошти не можна використовувати на придбання засобів виробництва, пов’язаних із підвищеним ризиком зберігання та використання, зокрема хімікатів і паливних матеріалів. Також заборонено спрямовувати допомогу на погашення боргів, оренду чи ремонт житла, сплату податків та інших платежів.

Важливо: таку допомогу можна отримати не частіше одного разу на 12 місяців. Якщо домогосподарство вже отримувало аналогічну підтримку від Естонської ради у справах біженців або іншої організації, від моменту її отримання має минути щонайменше рік.