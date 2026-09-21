Українці можуть отримати до 43 тис. грн на відновлення доходу — умови
Хто може отримати допомогу
- Запорізькому районі Запорізької області;
- Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області;
- Криворізькому, Нікопольському та Сінельниківському районах Дніпропетровської області;
- Великоолександрівській громаді Бериславського району Херсонської області.
- довідка ВПО, якщо людина перемістилася понад 6 місяців тому;
- медична довідка про поранення або психологічні травми через бойові дії;
- підтвердження втрати члена домогосподарства внаслідок бойових дій;
- довідка про інвалідність внаслідок війни;
- акт про пошкоджене або зруйноване майно;
- підтвердження проживання в населеному пункті з переліку територій, де ведуться або велися бойові дії.
- з трьома і більше дітьми до 18 років;
- з вагітними жінками та дітьми до 2 років;
- з дітьми до 18 років, де є лише один дорослий;
- з людьми з інвалідністю 1 або 2 групи, тяжкими чи хронічними захворюваннями або потребою в дорогому лікуванні та догляді;
- які складаються лише з людей віком від 60 років;
- де всі члени віком 18−49 років є безробітними;
- до складу яких входять ветерани війни, які завершили військову службу;
- молодих домогосподарств віком до 24 років;
- де щонайменше один член родини віком 50−59 років є безробітним.
На що можна отримати до 43 тис. грн
- птахівництво — 31 тис. грн;
- розведення корів та виробництво молочної продукції — 43 тис. грн;
- тепличне господарство — 43 тис. грн;
- розведення свиней — 32 тис. грн;
- розведення кіз, овець, нутрій та кролів — 30 тис. грн;
- бджільництво — 30 тис. грн;
- рослинництво у відкритому ґрунті — 32 тис. грн;
- виробництво хлібобулочних, кондитерських виробів та напівфабрикатів, переробка продуктів — 43 тис. грн;
- надання послуг, зокрема шиття, рукоділля, будівельних, побутових та б’юті-послуг — 43 тис. грн.
Які витрати покриває програма
- придбання великої та дрібної рогатої худоби;
- купівлю птиці;
- обладнання для вирощування птиці;
- обладнання для виробництва м’яса та молока;
- обладнання та сировину для бджільництва;
- придбання бджолиних сімей та вуликів;
- ветеринарні послуги;
- обладнання та інструменти для переробки харчових продуктів;
- сировину для виготовлення продукції та надання послуг;
- інші витрати — за погодженням з Естонською радою у справах біженців.
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