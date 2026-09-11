Як використати ChatGPT для пошуку роботи — 6 варіантів Сьогодні 08:06 Кандидатка шукає роботу

Пошук роботи може перетворитися на окрему повноцінну роботу: перегляд вакансій, адаптації резюме, написання супровідних листів та підготовка до співбесід. Проте частину цих завдань можна спростити за допомогою штучного інтелекту.

ChatGPT не знайде роботу замість кандидата, але може стати своєрідним кар’єрним асистентом, зазначають фахівці robota.ua . Розповідаємо, як використати ШІ для пошуку роботи.

Варіант № 1: звузьте пошук вакансій

Одна з типових помилок під час пошуку роботи — відгукуватися на всі вакансії підряд. У результаті кандидат витрачає час на пропозиції, які не відповідають його досвіду, а резюме доводиться адаптувати десятки разів.

ChatGPT може допомогти визначити позиції, які відповідають вашим навичкам і професійним цілям.

Як використовувати: опишіть свій досвід, навички, бажану сферу, рівень посади та умови роботи. Попросіть проаналізувати, на які позиції ви можете претендувати та які вимоги роботодавців відповідають вашому профілю.

Також можна попросити ШІ створити матрицю відповідності: посада — необхідні навички — ваші сильні сторони — прогалини — що варто підтягнути. Це допоможе отримати не просто список можливих професій, а зрозумілий план подальшого пошуку та розвитку.

Варіант № 2: адаптуйте резюме під конкретну вакансію

Надсилати одне й те саме резюме на всі позиції — не найкраща стратегія. Після того як ви знайшли відповідну вакансію, документ варто адаптувати під її вимоги.

Штучний інтелект може допомогти змінити формулювання, розставити правильні акценти та виділити найбільш релевантний досвід.

Як використовувати: додайте до ChatGPT текст свого резюме та опис вакансії й попросіть адаптувати формулювання, підсвітити відповідний досвід і використати ключові слова з опису позиції.

Водночас варто окремо зазначити, щоб ШІ не вигадував досвід, навички чи досягнення, яких у вас немає.

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Варіант № 3: перетворіть обов’язки на досягнення

Фрази на кшталт «вів соціальні мережі», «працював із клієнтами» або «готував звіти» мало розповідають роботодавцю про результат вашої роботи.

ChatGPT може допомогти перетворити перелік обов’язків на формулювання, які показують конкретний результат. Наприклад, замість «відповідав за email-маркетинг» можна сформулювати: «Запустив серію email-кампаній, що підвищили конверсію повторних продажів на 18%».

Як використовувати: якщо у вас немає готових цифр, попросіть ChatGPT поставити уточнювальні запитання про результати роботи. Так можна пригадати конкретні показники, масштаби проєктів, кількість клієнтів чи працівників, зекономлений час та інші результати, які варто додати до резюме.

Варіант № 4: підготуйте супровідний лист

Супровідний лист часто стає формальністю, яку кандидат заповнює стандартними фразами. ШІ може допомогти швидко підготувати основу такого листа, яку потім можна адаптувати під себе.

Як використовувати: передайте ChatGPT текст вакансії, своє резюме, інформацію про компанію, причину зацікавленості в позиції та 2−3 релевантні професійні досягнення. Попросіть скласти лист у потрібному тоні — формальному, дружньому чи більш неформальному.

Готовий текст варто перечитати та відредагувати власноруч, щоб він відповідав вашому стилю та не виглядав шаблонним.

Варіант № 5: потренуйтеся перед співбесідою

За допомогою ChatGPT можна влаштувати репетицію співбесіди ще до зустрічі з роботодавцем.

Як використовувати: попросіть ШІ виступити в ролі рекрутера для конкретної позиції. Додайте умову, щоб він ставив по одному запитанню, чекав на вашу відповідь, оцінював її та переходив до наступного. Також можна попросити додати не лише типові запитання, а й складніші ситуаційні кейси.

Після завершення симуляції попросіть ШІ проаналізувати відповіді: що прозвучало переконливо, де бракувало конкретики та які моменти варто пропрацювати перед реальною співбесідою.

Варіант № 6: підготуйте запитання для роботодавця

Запитання наприкінці співбесіди допомагають не лише показати зацікавленість у позиції, а й зрозуміти, чи підходить вам ця робота.

Як використовувати: попросіть ChatGPT скласти запитання з урахуванням конкретної вакансії. Наприклад, про майбутні завдання, команду, робочі процеси чи очікування від кандидата.

Так ви отримаєте не універсальний список із пошуковика, а запитання, адаптовані до конкретної позиції.

Важливо: перевіряйте результат роботи ШІ

ChatGPT та інші інструменти штучного інтелекту варто сприймати як помічника, а не заміну власному досвіду та рішенням.

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Під час роботи з ШІ важливо перевіряти факти, особливо інформацію про компанії, вакансії та зарплати. Також не варто додавати до резюме вигадані навички чи досягнення. ШІ має допомогти краще представити реальний досвід, а не створити неіснуючий.

Крім того, готові тексти варто адаптувати під власний стиль. А репетиція співбесіди за допомогою ШІ може допомогти структурувати думки, але під час реальної зустрічі краще відповідати своїми словами.