0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні за час війни зруйнували понад 400 мостів: скільки відновили

15
Відновлений міст через річку Ірша на Житомирщині, який був зруйнований 6 березня 2022 року
Відновлений міст через річку Ірша на Житомирщині, який був зруйнований 6 березня 2022 року
Внаслідок повномасштабної війни в Україні зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів. Із них понад 130 об’єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують роботу критично важливих транспортних маршрутів.
Про це заявив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник під час VI Міжнародної науково-практичної конференції імені П. М. Коваля «Відновлення та розвиток мостів: виклики, тренди, новації».

Як відновлюють мостову інфраструктуру

Мостова інфраструктура є важливою складовою транспортної системи держави та забезпечує безперервність сполучення між регіонами.
Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації зруйновано понад 400 мостів та мостових переходів. Понад 130 об’єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують функціонування критично важливих транспортних маршрутів.
«Відновлення мостової мережі залишається одним із пріоритетних напрямів роботи. Водночас маємо забезпечити сучасний підхід до управління інфраструктурою — від цифрового моніторингу її стану до застосування сучасних стандартів проєктування та будівництва. Важливо, щоб професійний діалог за участю держави, науки, бізнесу та міжнародних партнерів давав практичні напрацювання та конкретні рішення для подальшого розвитку мостової інфраструктури України», — зазначив Олійник.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems