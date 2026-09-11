В Україні за час війни зруйнували понад 400 мостів: скільки відновили Сьогодні 07:51 Відновлений міст через річку Ірша на Житомирщині, який був зруйнований 6 березня 2022 року

Внаслідок повномасштабної війни в Україні зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів. Із них понад 130 об’єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують роботу критично важливих транспортних маршрутів.

Про це заявив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник під час VI Міжнародної науково-практичної конференції імені П. М. Коваля «Відновлення та розвиток мостів: виклики, тренди, новації».

Як відновлюють мостову інфраструктуру

Мостова інфраструктура є важливою складовою транспортної системи держави та забезпечує безперервність сполучення між регіонами.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації зруйновано понад 400 мостів та мостових переходів. Понад 130 об’єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують функціонування критично важливих транспортних маршрутів.