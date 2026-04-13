Сьогодні 08:16 — Особисті фінанси

ТОП-4 принципи сильного резюме

Резюме — один із найважливіших кар’єрних документів, але й один із найпроблемніших. Але іноді кандидати повторюють ті самі помилки: або обмежуються фразою «готовий до будь-якої роботи», або перетворюють його на детальну автобіографію.

Про це пише рекрутерка HYS Enterprise Людмила Літвінова пояснює, як створити професійну візитівку, пише work.ua

Тим часом рекрутери витрачають на перший перегляд резюме лише 30−60 секунд. За цей час документ має відповісти на головне запитання: чому саме цього кандидата варто запросити на співбесіду.

4 принципи сильного резюме

При створенні CV важливо дотримуватися чотирьох основних принципів.

Стислість. Резюме не має бути перевантаженим зайвою інформацією. Оптимальний обсяг: 1 сторінка — для початківців, до 2 сторінок — для досвідчених спеціалістів. Якщо ви змінюєте сферу, краще також вкластися в одну сторінку. Конкретність. Варто зосереджуватися на тих навичках, проєктах і результатах, які важливі для конкретної вакансії. Не обовʼязково описувати весь професійний шлях — достатньо досвіду, що має значення для ролі. Правдивість. Не треба перебільшувати свій рівень знань або вказувати навички, якими ви не володієте. Це може допомогти отримати запрошення на першу співбесіду, однак невідповідність швидко стане очевидною на наступних етапах. До того ж недостовірна інформація може негативно вплинути на репутацію кандидата. Вибірковість. Резюме потрібно адаптувати під кожну вакансію окремо: перегляньте вимоги, визначте ключові навички й зробіть на них акцент. Це допоможе рекрутеру швидко побачити релевантність вашого досвіду.

Конкретність стосується того, як ви описуєте досвід, а вибірковість — що саме ви включаєте до резюме.

Як зробити резюме помітним

Насамперед важливо виділити ті навички й технології, які зазначені у вакансії. Якщо вони є у вашому досвіді, опишіть їх чітко та зрозуміло. Це допоможе рекрутеру за кілька секунд побачити, що ваш досвід відповідає вимогам посади. Окрім змісту, важлива й структура — вона має бути чіткою з першого погляду.

Важливо: ім’я та прізвище мають стояти на початку документа — це також впливає на його коректну обробку в ATS-системах (applicant tracking system — система для автоматизації підбору кандидатів — прим. ред.).

У CV необхідно вказати електронну пошту, номер телефону, месенджери та LinkedIn. Також важливо регулярно перевіряти пошту й повідомлення, щоб не пропустити відповідь від рекрутера.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.