За чотири роки в Україні змінилися як рівні медіанних зарплат, так і структура попиту на працівників. У серпні 2026 року серед найбільш оплачуваних вакансій переважали робітничі професії, тоді як чотири роки тому до цього переліку входили, зокрема, далекобійники та рієлтори.
Про це свідчить результати аналізу команди OLX Робота.
Дослідження показує, що за чотири роки змінилися не лише рівні оплати праці, а й структура попиту на працівників. У серпні 2026 року до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії, тоді як у серпні 2022-го рейтинг включав, зокрема, рієлтора та далекобійника. Водночас серед найбільш затребуваних вакансій стабільно залишилися продавці, водії та кухарі, але до них додалися різноробочі та вантажники.
Через 4 роки, у серпні 2026 року, рейтинг очолила вакансія продавця (9 306 оголошень) з медіанною зарплатою в 24 200 грн. Водій, маючи 8 331 оголошення, опинився на другому місці, а його медіанна зарплата зросла до 40 000 грн.
Третє місце закріпилося за вакансією різноробочого: 5 011 оголошень, медіанна зарплата — 30 000 грн. Четверте за вантажником: 4 848 оголошень, медіанна зарплата — 28 500 грн.
Пʼяте місце, як і у 2022 році, посів кухар (3 384 оголошення), медіанна зарплата якого склала 29 250 грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним, і найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. На нестачу працівників впливають мобілізація, міграція та структурні проблеми ринку. Найбільше кадрів бракує у виробництві, аграрній сфері, будівництві, фармації та логістиці. Навіть конкурентна зарплата не завжди дає змогу роботодавцю закрити вакансію. Однією з причин може бути відсутність бронювання.