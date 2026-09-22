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Як змінився перелік найбільш затребуваних та оплачуваних вакансій за 4 роки — дослідження

Особисті фінанси
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За чотири роки змінилися не лише рівні оплати праці, а й структура попиту на працівників
За чотири роки змінилися не лише рівні оплати праці, а й структура попиту на працівників
За чотири роки в Україні змінилися як рівні медіанних зарплат, так і структура попиту на працівників. У серпні 2026 року серед найбільш оплачуваних вакансій переважали робітничі професії, тоді як чотири роки тому до цього переліку входили, зокрема, далекобійники та рієлтори.
Про це свідчить результати аналізу команди OLX Робота.
Дослідження показує, що за чотири роки змінилися не лише рівні оплати праці, а й структура попиту на працівників. У серпні 2026 року до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії, тоді як у серпні 2022-го рейтинг включав, зокрема, рієлтора та далекобійника. Водночас серед найбільш затребуваних вакансій стабільно залишилися продавці, водії та кухарі, але до них додалися різноробочі та вантажники.

Найбільш оплачувані вакансії

У серпні 2022 року рейтинг вакансій із найвищою медіанною зарплатою очолював далекобійник — 40 000 грн.
Майстер з ремонту та фасадник мали медіанну зарплату по 30 000 грн. Рієлтор та рихтувальник отримували по 27 500 грн.
У серпні 2026 року найбільш оплачуваною стала вакансія керівника відділу продажів із медіанною зарплатою 110 000 грн.
До п’ятірки також увійшли:
  • штукатур — 80 000 грн;
  • фасадник — 70 000 грн;
  • плиточник — 70 000 грн;
  • муляр — 65 000 грн.
За чотири роки до рейтингу найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії. Вакансія фасадника зберегла третє місце, водночас її медіанна зарплата зросла на 40 000 грн.
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Найбільш затребувані вакансії

У серпні 2022 року роботодавці найбільше шукали кандидатів на посаду водія (4 468 оголошень), медіанна зарплата якого становила 23 000 гривень. До рейтингу також потрапили такі вакансії:
  • продавець: 4 340 оголошень, медіанна зарплата — 10 700 грн;
  • менеджер з продажу: 2 319 оголошень, медіанна зарплата — 16 500 грн;
  • швачка, кравець: 2 121 оголошення, медіанна зарплата — 15 000 грн;
  • кухар: 2 120 оголошень, медіанна зарплата —12 500 грн.
Через 4 роки, у серпні 2026 року, рейтинг очолила вакансія продавця (9 306 оголошень) з медіанною зарплатою в 24 200 грн. Водій, маючи 8 331 оголошення, опинився на другому місці, а його медіанна зарплата зросла до 40 000 грн.
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Третє місце закріпилося за вакансією різноробочого: 5 011 оголошень, медіанна зарплата — 30 000 грн. Четверте за вантажником: 4 848 оголошень, медіанна зарплата — 28 500 грн.
Пʼяте місце, як і у 2022 році, посів кухар (3 384 оголошення), медіанна зарплата якого склала 29 250 грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним, і найближчим часом ситуація навряд чи кардинально зміниться. На нестачу працівників впливають мобілізація, міграція та структурні проблеми ринку. Найбільше кадрів бракує у виробництві, аграрній сфері, будівництві, фармації та логістиці. Навіть конкурентна зарплата не завжди дає змогу роботодавцю закрити вакансію. Однією з причин може бути відсутність бронювання.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаПрофесіїЗарплатаРинок праці
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