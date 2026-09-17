В Укрпошті розповіли, як працюють під час жовтого рівня небезпеки

Наразі «Укрпошта» спільно з урядом опрацьовує практичне застосування нових правил сповіщення з урахуванням специфіки роботи поштової мережі у різних регіонах, зокрема на прифронтових територіях.
«Про можливі зміни в роботі відділень компанія повідомить окремо», — резюмували у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні запровадили два рівні тривог. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.
Також ми розповідали, що в Києві змінили порядок роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) під час повітряних загроз. За жовтого рівня небезпеки частина відділень із підземними приміщеннями продовжуватиме приймати громадян.