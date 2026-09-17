В Укрпошті розповіли, як працюють під час жовтого рівня небезпеки Сьогодні 19:33 Пріоритетом «Укрпошти» залишається безпека працівників і відвідувачів

Розділення повітряних тривог наразі не вплинуло на графіки роботи відділень «Укрпошти». Поштові, фінансові та соціальні послуги продовжують надавати за чинними алгоритмами безпеки.

Про це пресслужба «Укрпошти» повідомила в коментарі виданню РБК-Україна.

Як працюють відділення «Укрпошти»

У компанії зазначили, що поштові відділення продовжують працювати за раніше встановленими графіками та забезпечують доступ до послуг у громадах по всій країні.

Під час повітряної тривоги «Укрпошта» закликає відвідувачів і працівників не нехтувати правилами безпеки та проходити до найближчих укриттів.

«Пріоритетом „Укрпошти“ залишається безпека працівників і відвідувачів», — наголосили в компанії.

Чи зміняться правила роботи

Наразі «Укрпошта» спільно з урядом опрацьовує практичне застосування нових правил сповіщення з урахуванням специфіки роботи поштової мережі у різних регіонах, зокрема на прифронтових територіях.

«Про можливі зміни в роботі відділень компанія повідомить окремо», — резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні запровадили два рівні тривог. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару. При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття.