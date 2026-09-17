Які преміальні авто купували українці у серпні: топ марок і моделей Сьогодні 20:03 — Технології&Авто Audi Q5

У серпні 2026 року в Україні зафіксували 19 853 операції з купівлі преміальних легковиків. Це на 994 операції, або 4,8%, менше, ніж у липні. Майже дві третини обсягу припали на внутрішні перепродажі, тоді як нові автомобілі становили лише 4,2%.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Преміальність у цьому дослідженні визначається сталою класифікацією марок і моделей Інституту, а не актуальною ціною автомобіля в оголошенні. Наприклад, Tesla Model S та Model X належать до преміального сегмента, тоді як інші моделі Tesla не включаються до нього автоматично. Окремо класифікуються Volkswagen Multivan та Phaeton.

До люксового сегмента віднесено, зокрема, Mercedes-Maybach S-Class і GLS-Class. Рік випуску не змінює категорію: стара преміальна модель залишається преміальною за класифікацією, навіть якщо її ціна нижча за вартість нового масового автомобіля. Комплектація та стан конкретної машини при цьому не оцінюються.

За звітний період на повному ринку легковиків відбулося 97 204 операції. На преміальні моделі припало 20,4% цього обсягу, на люксові — 0,066%.

Кожна п’ята операція з легковиком припала на преміум, eauto.org.ua

Внутрішні перепродажі дали 13,2 тисячі операцій

На внутрішньому ринку змінили власника 13 204 преміальні легковики. Це 66,5% усього преміального сегмента та 18,6% усіх внутрішніх перепродажів легковиків.

До липня кількість таких операцій скоротилася на 553, або 4,0%. Саме внутрішній ринок забезпечив найбільшу частину загального місячного скорочення преміуму — 55,6% із 994 операцій. У річному вимірі різниця становила мінус 725 автомобілів, або 5,2%.

Серед марок лідирувала BMW — 3 887 операцій, далі Audi — 3 582. Разом вони забезпечили 56,6% внутрішніх перепродажів преміальних автомобілів.

Серед моделей найбільше операцій припало на BMW 3 Series — 1 035. У BMW 5 Series — 981.

Середній вік перепроданого преміального автомобіля становив 14,8 року, медіанний — 13 років. Для масової групи відповідні показники становили 15,4 та 16 років.

Отже, преміальні автомобілі на внутрішньому ринку в середньому дещо молодші за масові, але йдеться переважно про машини, випущені багато років тому.

У ввезених авто з пробігом преміум має найбільшу частку

Першу реєстрацію в Україні пройшли 5 819 імпортованих уживаних преміальних легковиків. Це 29,3% преміального ринку та 27,4% усіх імпортованих легковиків із пробігом — найбільша частка преміуму серед трьох способів придбання.

Порівняно з липнем кількість таких автомобілів зменшилася на 243, або 4,0%. За рік скорочення становило 332 автомобілі, або 5,4%. Цей сегмент забезпечив 24,4% загального місячного скорочення преміального ринку.

За кількістю автомобілів лідирувала Audi — 2 110, або 36,3% преміального імпорту з пробігом. BMW мала 1 591 автомобіль, або 27,3%. Разом дві марки забезпечили 63,6% сегмента.

Найпопулярнішою моделлю стала Audi Q5 — 690 автомобілів. На другому місці Audi A4 — 348. Різниця між ними становила 342 автомобілі.

Середній вік імпортованих уживаних преміальних автомобілів становив 8 років, медіанний також 8 років. У масовій групі середній вік був 9,1 року, а медіанний 8 років.

Новий преміум скоротився швидше за вживаний

У серпні в Україні вперше зареєстрували 830 нових преміальних легковиків. Це 17,3% усього нового легкового ринку, але лише 4,2% усіх операцій у преміальному сегменті.

У липні нових преміальних автомобілів зареєстрували 1 028. Отже, за місяць показник зменшився на 198 машин, або 19,3%. Порівняно із серпнем минулого року, коли було 1 416 реєстрацій, скорочення становило 586 автомобілів, або 41,4%.

Незважаючи на невеликий обсяг, нові автомобілі забезпечили майже п’яту частину місячного скорочення всього преміального сегмента.

Серед марок лідирувала BMW — 186 автомобілів. На друге місце піднялася Zeekr — 120 машин проти 76 у липні. Її результат зріс на 44 автомобілі, або 57,9%. Водночас зростання однієї марки відбулося на тлі загального скорочення нового преміального сегмента.

Серед моделей найбільше зареєстрували BMW 3 Series — 75 автомобілів. Другим став Zeekr 001 — 46.

Audi та BMW забезпечили понад половину преміуму, eauto.org.ua

У трьох частинах ринку разом зафіксували 64 операції з люксовими легковиками: 38 внутрішніх перепродажів, 17 перших реєстрацій імпортованих автомобілів із пробігом та дев’ять нових автомобілів. У липні таких операцій було 77, а рік тому 56. Отже, за місяць кількість скоротилася на 13, а за рік зросла на 8.

Серед марок лідирували Maserati — 23 операції та Bentley — 18. Разом вони забезпечили 41 із 64 операцій, або 64,1%.