0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen ID.3 отримав 326-сильну версію GTI (характеристики, фото)

Технології&Авто
24
Volkswagen ID.3 GTI
Volkswagen ID.3 GTI
Сімейство Volkswagen ID.3 Neo отримало нову топову версію — електричний ID.3 GTI. Спортивна модель має 326 сил, розганяється до 100 км/год за 5,6 секунди та здатна проїхати до 600 км без підзарядки.
Новий Volkswagen ID.3 GTI надійде у продаж на початку 2027 року, повідомили у німецькій компанії.

Що відомо про новинку

Volkswagen ID.3 GTI фактично став наступником спортивної версії GTX, яку модель мала до оновлення. Після рестайлінгу електрокар отримав більш відоме для шанувальників марки позначення GTI.
Автомобіль оснащений електромотором потужністю 326 к. с. та максимальним крутним моментом 545 Н∙м. Двигун встановлений на задній осі. До 100 км/год електрокар розганяється за 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.
Volkswagen ID.3 отримав 326-сильну версію GTI (характеристики, фото)
Для спортивної їзди передбачені Launch Control, спеціальний режим GTI та адаптивні амортизатори DCC.
Батарея ємністю 79 кВт∙год забезпечує запас ходу до 600 км. Швидка зарядка потужністю 183 кВт дозволяє поповнити заряд з 10% до 80% за 29 хвилин.
Volkswagen ID.3 отримав 326-сильну версію GTI (характеристики, фото)
Від стандартного ID.3 Neo нова версія відрізняється більш агресивними бамперами, ширшим переднім повітрозабірником та спортивним обвісом. Електрокар отримав 20-дюймові колісні диски.
Читайте також
Червоний декор традиційно використали як зовні, так і в салоні. Усередині встановили спортивні сидіння та скошене кермо, а для оздоблення використали екошкіру, алькантару та характерну для GTI картату тканину.
Також оновили графіку дисплеїв. Серед додаткового обладнання доступні проєкційний дисплей із доповненою реальністю та аудіосистема Harman Kardon потужністю 480 Вт.
За матеріалами:
Фокус
АвтоVolkswagenЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems