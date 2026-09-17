Volkswagen ID.3 отримав 326-сильну версію GTI (характеристики, фото)

Автомобіль оснащений електромотором потужністю 326 к. с. та максимальним крутним моментом 545 Н∙м. Двигун встановлений на задній осі. До 100 км/год електрокар розганяється за 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.
Для спортивної їзди передбачені Launch Control, спеціальний режим GTI та адаптивні амортизатори DCC.
Батарея ємністю 79 кВт∙год забезпечує запас ходу до 600 км. Швидка зарядка потужністю 183 кВт дозволяє поповнити заряд з 10% до 80% за 29 хвилин.
Від стандартного ID.3 Neo нова версія відрізняється більш агресивними бамперами, ширшим переднім повітрозабірником та спортивним обвісом. Електрокар отримав 20-дюймові колісні диски.
Червоний декор традиційно використали як зовні, так і в салоні. Усередині встановили спортивні сидіння та скошене кермо, а для оздоблення використали екошкіру, алькантару та характерну для GTI картату тканину.
Також оновили графіку дисплеїв. Серед додаткового обладнання доступні проєкційний дисплей із доповненою реальністю та аудіосистема Harman Kardon потужністю 480 Вт.