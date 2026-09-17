Volkswagen ID.3 отримав 326-сильну версію GTI (характеристики, фото) 17.09.2026, 01:10 — Технології&Авто Volkswagen ID.3 GTI

Сімейство Volkswagen ID.3 Neo отримало нову топову версію — електричний ID.3 GTI. Спортивна модель має 326 сил, розганяється до 100 км/год за 5,6 секунди та здатна проїхати до 600 км без підзарядки.

Новий Volkswagen ID.3 GTI надійде у продаж на початку 2027 року, повідомили у німецькій компанії.

Що відомо про новинку

Volkswagen ID.3 GTI фактично став наступником спортивної версії GTX, яку модель мала до оновлення. Після рестайлінгу електрокар отримав більш відоме для шанувальників марки позначення GTI.

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Автомобіль оснащений електромотором потужністю 326 к. с. та максимальним крутним моментом 545 Н∙м. Двигун встановлений на задній осі. До 100 км/год електрокар розганяється за 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Для спортивної їзди передбачені Launch Control, спеціальний режим GTI та адаптивні амортизатори DCC.

Батарея ємністю 79 кВт∙год забезпечує запас ходу до 600 км. Швидка зарядка потужністю 183 кВт дозволяє поповнити заряд з 10% до 80% за 29 хвилин.

Від стандартного ID.3 Neo нова версія відрізняється більш агресивними бамперами, ширшим переднім повітрозабірником та спортивним обвісом. Електрокар отримав 20-дюймові колісні диски.

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Червоний декор традиційно використали як зовні, так і в салоні. Усередині встановили спортивні сидіння та скошене кермо, а для оздоблення використали екошкіру, алькантару та характерну для GTI картату тканину.