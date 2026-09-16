У США створили позашляховик, який здатний «переступати» через авто Сьогодні 23:03 — Технології&Авто У США створили позашляховик, який здатний «переступати» через авто

Затори залишаються одним із найнеприємніших явищ, які можуть трапитися під час поїздки. Однак є автомобіль, якому ця проблема не страшна.

Про це пише Supercar Blondie

Замість того, щоб чекати, поки в заторі проїдуть автомобілі, що їдуть попереду, можна просто «переступити» через них. Для цього у 2017 році було створено позашляховик Hum Rider на базі Jeep Grand Cherokee.

Автомобіль отримав гідравлічну підвіску, яка піднімає його на висоту майже 2,7 метра й водночас збільшує колісну базу. Цікаво, що Hum Rider був створений у 2017 році як рекламний трюковий автомобіль для сервісу підключених автомобілів Hum від Verizon.

Після натискання кнопки з-під Jeep Grand Cherokee висуваються гідравлічні важелі, розсуваючи колеса в сторони та піднімаючи кузов високо в повітря. Це дозволяє об’їжджати багато автомобілів, які стоять у заторі.

У звичайному стані Hum Rider зменшує колісну базу та дорожній просвіт. За цю систему відповідає понад 90 метрів гідравлічних трубопроводів, а енергію, необхідну для роботи гідравлічних насосів, забезпечує бензиновий генератор Honda.

Модифікації також збільшили вагу позашляховика до приблизно 3850 кг, що більш ніж удвічі перевищує вагу стандартного Jeep Grand Cherokee. Автомобіль оснащений вантажними шинами підвищеної міцності, щоб витримати додаткову вагу та незвичайні навантаження, що створюються гідравлічною системою.