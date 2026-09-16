0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США створили позашляховик, який здатний «переступати» через авто

Технології&Авто
53
У США створили позашляховик, який здатний «переступати» через авто
У США створили позашляховик, який здатний «переступати» через авто
Затори залишаються одним із найнеприємніших явищ, які можуть трапитися під час поїздки. Однак є автомобіль, якому ця проблема не страшна.
Про це пише Supercar Blondie.
Замість того, щоб чекати, поки в заторі проїдуть автомобілі, що їдуть попереду, можна просто «переступити» через них. Для цього у 2017 році було створено позашляховик Hum Rider на базі Jeep Grand Cherokee.
Автомобіль отримав гідравлічну підвіску, яка піднімає його на висоту майже 2,7 метра й водночас збільшує колісну базу. Цікаво, що Hum Rider був створений у 2017 році як рекламний трюковий автомобіль для сервісу підключених автомобілів Hum від Verizon.
Після натискання кнопки з-під Jeep Grand Cherokee висуваються гідравлічні важелі, розсуваючи колеса в сторони та піднімаючи кузов високо в повітря. Це дозволяє об’їжджати багато автомобілів, які стоять у заторі.
У звичайному стані Hum Rider зменшує колісну базу та дорожній просвіт. За цю систему відповідає понад 90 метрів гідравлічних трубопроводів, а енергію, необхідну для роботи гідравлічних насосів, забезпечує бензиновий генератор Honda.
Модифікації також збільшили вагу позашляховика до приблизно 3850 кг, що більш ніж удвічі перевищує вагу стандартного Jeep Grand Cherokee. Автомобіль оснащений вантажними шинами підвищеної міцності, щоб витримати додаткову вагу та незвичайні навантаження, що створюються гідравлічною системою.
Крім того, після модифікації виникла проблема — водій не може просто виглянути у вікно, щоб побачити, що відбувається внизу. Однак для вирішення цієї проблеми автомобіль вирішили оснастити чотирма камерами, встановленими під автомобілем. Ці камери передають зображення на екрани в салоні, дозволяючи водієві стежити за тим, що відбувається навколо.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems