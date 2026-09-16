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В яких областях ще з’являться поліцейські «Фантоми»

Технології&Авто
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В яких областях ще з’являться поліцейські «Фантоми»
В яких областях ще з’являться поліцейські «Фантоми»
«Фантоми» знову з’явилися на українських дорогах, а для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, планують посилити відповідальність.
Автомобілі можуть працювати у потоці без традиційного зовнішнього оформлення патрульної машини.
Про розширення мережі «Фантомів» повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, планується не лише збільшити кількість спецавтомобілів, а й розширити географію їхньої роботи.
Найближчим часом спецавтомобілі планують залучити у:
  • Львівській області;
  • Дніпропетровській області.
Крім того, поліція розглядає можливість збільшення кількості «Фантомів» на Київщині.
Водночас остаточні рішення щодо розширення присутності спецавтомобілів у регіонах мають оголосити пізніше.
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Одним із головних завдань «фантомів» є мінімізація аварійності на українських дорогах. Для цього МВС планує посилити відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху.
Відповідальність для таких водіїв, за задумом міністерства, має бути відчутною та невідворотною. Окрему увагу також планують приділити безпеці пасажирських перевезень і врегулюванню правил користування легким електротранспортом.

Довідка Finance.ua:

  • «Фантоми» оснащені системами контролю швидкості інших автомобілів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого патрульного авто, так і коли воно стоїть на певній ділянці дороги.
  • Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля, а потім перевіряє інформацію за відповідними базами даних.
  • Отримані дані передаються до системи автоматичної фіксації. Вона обробляє інформацію та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення. У такому разі до відповідальності притягують власника автомобіля або його належного користувача.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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