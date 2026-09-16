В яких областях ще з’являться поліцейські «Фантоми»

Одним із головних завдань «фантомів» є мінімізація аварійності на українських дорогах. Для цього МВС планує посилити відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху.
Відповідальність для таких водіїв, за задумом міністерства, має бути відчутною та невідворотною. Окрему увагу також планують приділити безпеці пасажирських перевезень і врегулюванню правил користування легким електротранспортом.
Довідка Finance.ua:
«Фантоми» оснащені системами контролю швидкості інших автомобілів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого патрульного авто, так і коли воно стоїть на певній ділянці дороги.
Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля, а потім перевіряє інформацію за відповідними базами даних.
Отримані дані передаються до системи автоматичної фіксації. Вона обробляє інформацію та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення. У такому разі до відповідальності притягують власника автомобіля або його належного користувача.