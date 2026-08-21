«Фантоми» повернуться на дороги: МВС готує посилення контролю над водіями Сьогодні 15:37

Патрульні автомобілі "фантоми"

«Фантоми» знову з’являться на українських дорогах, а для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, планують посилити відповідальність. У МВС вже визначили низку пропозицій, які можуть винести на розгляд РНБО.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський після наради за участю керівництва МВС, Національної поліції та Патрульної поліції.

Для систематичних порушників хочуть посилити відповідальність

За словами Вигівського, одним із головних завдань є мінімізація аварійності на українських дорогах. Для цього МВС планує посилити відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху.

Відповідальність для таких водіїв, за задумом міністерства, має бути відчутною та невідворотною. Окрему увагу також планують приділити безпеці пасажирських перевезень і врегулюванню правил користування легким електротранспортом.

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МВС спільно з народними депутатами вже напрацювало низку відповідних ініціатив. У відомстві розраховують на їхню подальшу підтримку в парламенті.

Водночас уже цього тижня на дорогах запустили десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Місця їхнього встановлення оприлюднила Патрульна поліція.

«Фантоми» знову контролюватимуть швидкість на дорогах

Також МВС планує повернути на дороги спеціальні патрульні автомобілі «Фантоми». Вони зовні не відрізняються від звичайних автомобілів, але обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму, які можуть працювати, зокрема, під час руху.

За словами Вигівського, до початку повномасштабної війни «Фантоми» працювали лише місяць. За цей час правоохоронці притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості.

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Причиною посилення контролю в МВС називають високий рівень аварійності. Лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1 300 ДТП із постраждалими.

«Фантоми» повернуться на дороги, а боротьба з порушеннями ПДР має стати частиною ширшого комплексу заходів. У МВС наголошують, що йдеться не лише про штрафи та посилення відповідальності, а й про підвищення загальної культури поведінки на дорогах.

Що відомо про «Фантоми»

Напередодні першого запуску патрульних автомобілів «Фантом» до початку повномасштабної війни Олексій Білошицький, який нині очолює Патрульну поліцію України, детально пояснював принцип їхньої роботи.

«Фантоми» оснащені системами контролю швидкості інших автомобілів. Вони можуть вимірювати швидкість як під час руху самого патрульного авто, так і коли воно стоїть на певній ділянці дороги.

Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля, а потім перевіряє інформацію за відповідними базами даних.

Отримані дані передаються до системи автоматичної фіксації. Вона обробляє інформацію та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення. У такому разі до відповідальності притягують власника автомобіля або його належного користувача.

Тобто передбачено, що більшість порушень швидкісного режиму фіксуватимуть автоматично — без зупинки автомобіля-порушника.

Крім того, у кожному «Фантомі» працюватимуть патрульні інспектори. Якщо вони зафіксують небезпечне порушення не в автоматичному режимі, то зможуть зупинити автомобіль порушника.

Після цього інспектори розглядатимуть справу про адміністративне правопорушення. У такому випадку відповідальність нестиме безпосередньо водій автомобіля, якого зупинили.

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