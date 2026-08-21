ТОП-10 актуальних вакансій в Military Tech Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 актуальних вакансій в Military Tech

Для тих, хто хоче працювати з технологіями для оборони України та долучитися до розвитку галузі, robota.ua зібрали 10 актуальних вакансій у Military Tech, ми вибрали основне.

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Вантажник — Vyriy Industries

м. Львів, зарплата 32 000−38 000 грн.

Фахівець виконуватиме вантажно-розвантажувальні роботи, переміщуватиме сировину, матеріали, комплектуючі та готову продукцію між складом і виробництвом, завантажуватиме та розвантажуватиме автомобілі. Також до обов’язків входитимуть палетування, стрейчування та маркування продукції, робота з ручним складським обладнанням і підтримання порядку.

Компанія пропонує стабільний графік — пн-пт 09:00—18:00 , бронювання, знижку на аналізи в одній із провідних лабораторій України та можливості професійного розвитку.

Фахівець із закупівель та постачання — Motor-G

м. Київ

Про роботодавця

Шукають фахівця, який відповідатиме за безперебійне постачання матеріалів, обладнання та послуг для компанії.

Від кандидатів очікують від 2 років досвіду у закупівлях, постачанні, логістиці або комерційній аналітиці, а також сильні аналітичні та комунікаційні навички.

Логіст — Frontline Robotics

м. Київ, зарплата 40 000−50 000 грн.

Команда шукає логіста, який плануватиме маршрути, координуватиме роботу водіїв, контролюватиме завантаження та доставку, оформлюватиме транспортну документацію, вестиме облік в ERP і взаємодіятиме зі складом, продажами, клієнтами та перевізниками. Також фахівець аналізуватиме тарифи та витрати на доставку й контролюватиме технічний стан транспорту.

Фельдшер — «Дикі Шершні» (Wild Hornets)

м. Київ, зарплата 40 000−50 000 грн.

Про роботодавця

Майбутній працівник буде надавати невідкладну допомогу працівникам у разі травм та гострих станів, проводити передзмінні медогляди, контролювати зберігання медикаментів і організовувати профілактичні огляди.

Розглядаються кандидати з досвідом роботи від 1 року, дипломом за спеціальністю «Лікувальна справа» (кваліфікація фельдшера), знанням основ терапії та навичками екстреної допомоги.

Керівник юридичного відділу — Stellar Jet

м. Київ

Майбутньому працівнику доручать керувати юридичним відділом, забезпечувати повний правовий супровід компанії, захищати її інтереси, контролювати договірну та претензійно-позовну роботу, представляти компанію в судах і державних органах та консультувати керівництво з юридичних питань.

Серед побажань до претендентів на посаду: вища юридична освіта, від 10 років досвіду у сфері права та досвід управління командою. Досвід у MilTech або оборонно-промисловому комплексі буде перевагою. Англійська — від IELTS 5.0.

Нормоконтролер — Airlogix

м. Київ

Про роботодавця

Фахівець буде перевіряти конструкторську, технологічну та технічну документацію на відповідність стандартам; контролювати оформлення креслень і специфікацій, схем та текстових документів; виявляти помилки у структурі, позначеннях, термінах, версіях і комплектності документів та погоджувати документацію перед передачею у виробництво або експлуатацію.

Розглядаються кандидати зі знанням ЄСКД, ДСТУ та ISO, досвідом роботи з технічною та конструкторською документацією, розумінням інженерних процесів. Знання SolidWorks буде перевагою.

Графічний дизайнер — «Бойові Птахи України»

м. Київ

Майбутній працівник буде створювати візуальний контент для маркетингових і корпоративних комунікацій — презентацій, каталогів, поліграфії, сайту, соцмереж та рекламних кампаній. Також фахівець працюватиме з продуктовими фото, інфографікою та, за наявності навичок, анімацією і відео.

Фінальний етап відбору передбачає проходження поліграфа.

Пакувальник — NEJET

м. Київ, зарплата 35 000 грн

Про роботодавця

Шукають фахівця, який буде: комплектувати та пакувати готову продукцію, перевіряти кількість деталей, маркувати коробки, контролювати якість пакування та вести базову звітність. Також потрібно стежити за порядком і запасами пакувальних матеріалів.

Досвід роботи пакувальником або комплектувальником буде перевагою.

Передбачається повна зайнятість, бронювання, 24 дні оплачуваної відпустки, лікарняні та медичне страхування після випробувального терміну.

Менеджер технічної підтримки (нічні зміни) «Генерал Черешня»

м. Київ

Серед вимог до кандидатів: технічний бекграунд, розуміння принципів роботи БПЛА, радіозв’язку та електроніки, вміння читати технічну документацію і схеми.

Графік роботи: нічні зміни за графіком 3/3 або 4/4, 23:00.08:00. Анонсується бронювання, оплачувані відпустка й лікарняні, професійний розвиток, сучасний офіс із безперебійним живленням, безкоштовні обіди.

Економіст — SKIFTECH

м. Київ

Роботодавець надає перевагу кандидатам зі знанням принципів виробничого планування, розрахунку виробничих потужностей та управління запасами, досвідом розрахунку планової та фактичної собівартості продукції, навичками проведення план-факт аналізу, аналізу відхилень та підготовки рекомендацій. Важливими є впевнене володіння Excel і досвід роботи з 1С/ERP.

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