Скільки заробляють DevOps, Security та сисадміни в Україні у 2026 році

DevOps залишається одним із найбільш оплачуваних напрямів в українському ІТ. Медіанна зарплата таких фахівців становить $3750, а більше заробляють лише спеціалісти рівня Leadership. Із посиланням на свіжі дані DOU розповідаємо, у яких спеціалістів зарплати зросли, а в кого знизилися.
Хто заробляє найбільше
Найвищі медіанні зарплати мають керівники команд і напрямів. Зокрема, Head of DevOps заробляє $6575, а Head of Information Security — $6500. Водночас вибірка в цих категоріях невелика — 10 та 12 анкет відповідно.
Далі за рівнем доходу йдуть DevOps Team Lead із зарплатою $5500 та Senior DevOps Engineer — $5100.
У сисадмінів найвищу медіанну зарплату мають ті, кому її підвищували протягом останніх шести місяців, — $2200. У тих, кому зарплату переглядали раніше або не переглядали взагалі, медіана становить $1000-$1265.
Серед Security-фахівців ситуація інша. Ті, кому зарплату підвищували протягом останніх шести місяців, мають найнижчу медіанну зарплату — $2000. Для всіх Security-фахівців загалом цей показник становить $2600.
Як зарплата залежить від досвіду
У DevOps зарплати найшвидше зростають у перші роки кар’єри. Після восьми років досвіду зростання сповільнюється: медіанні зарплати коливаються від $4050 до $5500 і зі збільшенням стажу суттєво не зростають.
У Security ситуація більш послідовна: що більше досвіду, то вища зарплата. Фахівці з 1−2 роками досвіду мають медіанну зарплату $1200, а спеціалісти з досвідом понад 10 років — $4500.
У сисадмінів помітне зростання зарплат починається після шести років роботи. До цього медіана становить $1000-$1100, а після шести років досвіду зростає приблизно до $2000-$2100.
Також дослідження показало, що найбільше заробляють спеціалісти, які працюють віддалено. Їхня медіанна зарплата становить $3400. У гібридному форматі цей показник дорівнює $2500, а для працівників офісу — $1200.
Зарплати в Україні та за кордоном
Серед міст найвищі зарплати DevOps-фахівців у Києві та Вінниці — по $4000. На третьому місці Львів із медіанною зарплатою $3800.
У Security і сисадмінів за рівнем зарплат цього разу лідирує Львів. Медіанна зарплата Security-фахівців тут становить $2500 проти $2300 у Києві. У сисадмінів — $2100 у Львові проти $1310 у столиці.
За кордоном медіанна зарплата DevOps і SRE-фахівців за пів року також знизилася — з $6000 до $5500.
Водночас різниця між зарплатами в Україні та за кордоном зростає. Найбільший розрив мають спеціалісти з досвідом 10−14 років: за межами України вони заробляють на $2000 більше. DevOps-фахівці зі стажем понад 15 років за кордоном отримують на $1400 більше, ніж в Україні.
Раніше ми повідомляли, що фахівцям, які працюють із даними, зарплату переглядають частіше, ніж іншим айтівцям.