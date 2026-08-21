Скільки заробляють DevOps, Security та сисадміни в Україні у 2026 році Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Дівчина працює в айті

DevOps залишається одним із найбільш оплачуваних напрямів в українському ІТ. Медіанна зарплата таких фахівців становить $3750, а більше заробляють лише спеціалісти рівня Leadership. Із посиланням на свіжі дані DOU розповідаємо, у яких спеціалістів зарплати зросли, а в кого знизилися.

Хто заробляє найбільше

Найвищі медіанні зарплати мають керівники команд і напрямів. Зокрема, Head of DevOps заробляє $6575, а Head of Information Security — $6500. Водночас вибірка в цих категоріях невелика — 10 та 12 анкет відповідно.

Далі за рівнем доходу йдуть DevOps Team Lead із зарплатою $5500 та Senior DevOps Engineer — $5100.

Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови. 👛

Медіанна зарплата Security-інженера становить $4000. Найменше серед цих спеціалістів заробляють сисадміни — $1300.

Як змінилися зарплати за пів року

За останні шість місяців динаміка зарплат була різною:

Security-фахівці — медіанна зарплата зросла на $600 і в червні 2026 року становила $2600;

сисадміни — зарплата збільшилася на $200, до $1300. Це найвищий показник для цієї категорії за весь період дослідження з 2017 року;

DevOps-інженери загалом — медіанна зарплата знизилася на $250, до $2750;

DevOps Team Lead — найбільше падіння серед DevOps: на $600, до $5650;

Junior DevOps Engineer — зарплата зменшилася на $71, до $1000;

Middle DevOps Engineer — зарплата зросла на $200;

Senior DevOps Engineer — зарплата збільшилася на $100;

SRE-фахівці — медіанна зарплата знизилася на $1050, до $3500.

Кому і коли востаннє підвищували зарплату

Приблизно кожному третьому спеціалісту зарплату переглядали протягом останніх шести місяців.

Серед сисадмінів 28% взагалі не отримували підвищення за весь час роботи в компанії. Серед DevOps-фахівців таких 18%.

У DevOps і SRE немає чіткої залежності між поточним рівнем зарплати та тим, коли людині востаннє її підвищували. Найвища медіанна зарплата — $4500 — у тих, кому виплати переглядали 1−2 роки тому.

У сисадмінів найвищу медіанну зарплату мають ті, кому її підвищували протягом останніх шести місяців, — $2200. У тих, кому зарплату переглядали раніше або не переглядали взагалі, медіана становить $1000-$1265.

Серед Security-фахівців ситуація інша. Ті, кому зарплату підвищували протягом останніх шести місяців, мають найнижчу медіанну зарплату — $2000. Для всіх Security-фахівців загалом цей показник становить $2600.

Як зарплата залежить від досвіду

У DevOps зарплати найшвидше зростають у перші роки кар’єри. Після восьми років досвіду зростання сповільнюється: медіанні зарплати коливаються від $4050 до $5500 і зі збільшенням стажу суттєво не зростають.

У Security ситуація більш послідовна: що більше досвіду, то вища зарплата. Фахівці з 1−2 роками досвіду мають медіанну зарплату $1200, а спеціалісти з досвідом понад 10 років — $4500.

Читайте також Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT — інфографіка

У сисадмінів помітне зростання зарплат починається після шести років роботи. До цього медіана становить $1000-$1100, а після шести років досвіду зростає приблизно до $2000-$2100.

Також дослідження показало, що найбільше заробляють спеціалісти, які працюють віддалено. Їхня медіанна зарплата становить $3400. У гібридному форматі цей показник дорівнює $2500, а для працівників офісу — $1200.

Зарплати в Україні та за кордоном

Серед міст найвищі зарплати DevOps-фахівців у Києві та Вінниці — по $4000. На третьому місці Львів із медіанною зарплатою $3800.

У Security і сисадмінів за рівнем зарплат цього разу лідирує Львів. Медіанна зарплата Security-фахівців тут становить $2500 проти $2300 у Києві. У сисадмінів — $2100 у Львові проти $1310 у столиці.

За кордоном медіанна зарплата DevOps і SRE-фахівців за пів року також знизилася — з $6000 до $5500.

Водночас різниця між зарплатами в Україні та за кордоном зростає. Найбільший розрив мають спеціалісти з досвідом 10−14 років: за межами України вони заробляють на $2000 більше. DevOps-фахівці зі стажем понад 15 років за кордоном отримують на $1400 більше, ніж в Україні.

Раніше ми повідомляли , що фахівцям, які працюють із даними, зарплату переглядають частіше, ніж іншим айтівцям.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.