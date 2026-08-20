Тимчасовий захист в ЄС: що треба буде доводити українкам Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Тимчасовий захист в ЄС: що треба буде доводити українкам

Українкам для отримання захисту в ЄС також потрібно доводити, що вони не ухиляються від військової служби.

Рішення Ради ЄС однаково стосується як чоловіків, так і жінок.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг

За словами речника, рішення Ради Європейського Союзу не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування.

«Йдеться про військову службу або про службу в армії, тому немає різниці між чоловіками та жінками», — наголосив Ламмерт.

Про що йдеться

Вимоги стосуються виконання військового обов’язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому.

Таким чином, для отримання прихистку в країнах ЄС жінкам, які є військовозобов’язаними в Україні, потрібно надати докази того, що вони не є «ухилянтками» від військової служби.

Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, розповіли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати інформацію з «Резерв+» та відмітку про перетин українського кордону.

У Посольстві України в Іспанії пояснили, що нововведення пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким тимчасовий захист для українців, які вимушено залишили країну, продовжили до 4 березня 2028 року.

Зазначимо, із 5 серпня десятки українців у Чехії не змогли отримати тимчасовий захист через відсутність документів, що підтверджують виконання військового обов’язку.

Нові правила діють у межах загальноєвропейського рішення. Відтепер чоловіки віком від 23 до 60 років мають надати підтвердження виконання військового обов’язку або наявності законних підстав для виїзду з України.

Нагадаємо, понад 4,3 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС. Рада Європейського союзу подовжила захист до 4 березня 2028 року. Однак, майже кожна країна змінила умови підтримки, і «автоматична стабільність» добігає кінця.Finance.ua зібрав все, що відомо про зміни.

Матеріал створено в межах проєкту «Фінансова опора», за підтримки Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди — Допомога для українців за кордоном

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