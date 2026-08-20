0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тимчасовий захист в ЄС: що треба буде доводити українкам

Особисті фінанси
37
Тимчасовий захист в ЄС: що треба буде доводити українкам
Тимчасовий захист в ЄС: що треба буде доводити українкам
Українкам для отримання захисту в ЄС також потрібно доводити, що вони не ухиляються від військової служби.
Рішення Ради ЄС однаково стосується як чоловіків, так і жінок.
Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
За словами речника, рішення Ради Європейського Союзу не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування.
«Йдеться про військову службу або про службу в армії, тому немає різниці між чоловіками та жінками», — наголосив Ламмерт.

Про що йдеться

Вимоги стосуються виконання військового обов’язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому.
Таким чином, для отримання прихистку в країнах ЄС жінкам, які є військовозобов’язаними в Україні, потрібно надати докази того, що вони не є «ухилянтками» від військової служби.
Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, розповіли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати інформацію з «Резерв+» та відмітку про перетин українського кордону.
У Посольстві України в Іспанії пояснили, що нововведення пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким тимчасовий захист для українців, які вимушено залишили країну, продовжили до 4 березня 2028 року.
Зазначимо, із 5 серпня десятки українців у Чехії не змогли отримати тимчасовий захист через відсутність документів, що підтверджують виконання військового обов’язку.
Нові правила діють у межах загальноєвропейського рішення. Відтепер чоловіки віком від 23 до 60 років мають надати підтвердження виконання військового обов’язку або наявності законних підстав для виїзду з України.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, понад 4,3 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС. Рада Європейського союзу подовжила захист до 4 березня 2028 року. Однак, майже кожна країна змінила умови підтримки, і «автоматична стабільність» добігає кінця.Finance.ua зібрав все, що відомо про зміни.
Матеріал створено в межах проєкту «Фінансова опора», за підтримки Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди — Допомога для українців за кордоном

За матеріалами:
РБК-Україна
ЄСМігранти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems