Пенсійний фонд України попередив про шахраїв у Telegram

Українців намагаються виманити на фішингові ресурси під виглядом повідомлень від Пенсійного фонду.

Про це повідомили у ПФУ.

У Telegram-пабліках поширюють інформацію про нібито втрату пенсійних виплат і знижок, якщо користувач не відреагує на повідомлення.

У ПФУ наголошують, що не надсилають користувачам повідомлення в месенджерах із такими вимогами. Поширювана інформація є маніпуляцією, яка може привести користувачів на підозрілі та фішингові ресурси.

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Як не потрапити на шахрайську схему

У таких повідомленнях користувачів закликають «обрати свій трудовий стаж» і підписатися на нібито офіційний канал Пенсійного фонду. Перехід за посиланням може становити ризик для користувача.

У ПФУ закликають не переходити за подібними посиланнями та отримувати інформацію про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати й соціальну допомогу лише з офіційних каналів фонду.

Якщо ви стали жертвою кіберзлочину або помітили ознаки шахрайства в інтернеті, можна подати електронне звернення до кіберполіції.