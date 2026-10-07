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Пенсійний фонд України попередив про шахраїв у Telegram

Особисті фінанси
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Пенсіонерка зі смартфоном
Пенсіонерка зі смартфоном
Українців намагаються виманити на фішингові ресурси під виглядом повідомлень від Пенсійного фонду.
Про це повідомили у ПФУ.
У Telegram-пабліках поширюють інформацію про нібито втрату пенсійних виплат і знижок, якщо користувач не відреагує на повідомлення.
У ПФУ наголошують, що не надсилають користувачам повідомлення в месенджерах із такими вимогами. Поширювана інформація є маніпуляцією, яка може привести користувачів на підозрілі та фішингові ресурси.

Як не потрапити на шахрайську схему

У таких повідомленнях користувачів закликають «обрати свій трудовий стаж» і підписатися на нібито офіційний канал Пенсійного фонду. Перехід за посиланням може становити ризик для користувача.
У ПФУ закликають не переходити за подібними посиланнями та отримувати інформацію про пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові виплати й соціальну допомогу лише з офіційних каналів фонду.
Якщо ви стали жертвою кіберзлочину або помітили ознаки шахрайства в інтернеті, можна подати електронне звернення до кіберполіції.
Раніше ми повідомляли, що показник, який Пенсійний фонд використовує під час розрахунку пенсій, за перше півріччя 2026 року помітно зріс. У червні середня зарплата, що враховується для обчислення пенсій, перевищила 28 тис. грн — це майже на третину більше, ніж на початку року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фондШахраї
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