Комфортні пакети РКО, депозити і кредитування: Ідея Банк пропонує мікробізнесу повний спектр фінансових послуг

Банки суттєво посилили конкуренцію на ринку обслуговування та кредитування малих підприємств. Тим часом, самим підприємцям важливий якісний застосунок банку, онлайн-відкриття рахунку, швидке оформлення депозитів і кредитів та швидке проведення платежів, зазначає директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Голованова Марина.

Чистий комісійний дохід банків у другому кварталі 2026 року порівняно з попереднім кварталом зріс на 10,2% (+6.5% р/р) за рахунок доходу від платіжних операцій. Тим часом, гривневі кошти бізнесу в банках України зросли на 4,2% за другий квартал, що повторює динаміку попередніх років. У річному вимірі гривневі кошти бізнесу зросли на 17,1%. Про це йдеться у « Огляді банківського сектору, серпень 2026 », опублікованому НБУ.

Як розповіла директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Голованова Марина, конкуренція за ФОП сьогодні зміщується від простого залучення клієнта до формування максимально простого та вигідного старту роботи з банком. А в кожному банку на ринку є конкурентна пропозиція по стартовому пакету РКО, яка передбачає декілька місяців безкоштовного обслуговування, лояльну комісію за зняття готівки та безкоштовне відкриття рахунку.

«В Ідея Банку такий пакет називається „Ідеальний Старт“, і цей тариф включає безкоштовне відкриття, два місяці без плати за РКО, комісію 1,5 грн. за платіж в інший банк, а за зняття готівки — від 0,5%. Водночас, клієнта не можна утримати лише низькою ціною. Ціна стає точкою входу, але не основним фактором довгострокової лояльності. Для ФОП дедалі важливішим є швидкість відкриття рахунку, зручність користування послугами, якість підтримки, наявність кредитування та можливість отримати весь спектр послуг в одному банку», — зазначила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Голованова Марина.

Банки сьогодні зацікавлені в обслуговуванні мікробізнесу, каже експертка, а кількість пропозицій пакетів РКО для ФОПів невпинно зростає.

«Малі підприємці — це масовий сегмент, із кожним роком таких клієнтів більше, і вони шукають легкий сервіс та зручне обслуговування, тому в багатьох комерційних банках навіть створені окремі програми по специфікаціїї роботи ФОП. Це один із найбільш перспективних сегментів для банків, адже відбувається постійне поповнення клієнтської бази, а головне — є потенціал для крос-продажів протягом усього життєвого циклу бізнесу», — зазначила Марина Голованова.

За її словами, Ідея Банк пропонує декілька пакетів РКО клієнтам-ФОПам залежно від запланованої кількості платежів, потреби у проведенні ЗЕД-платежів та необхідності знімати готівкові кошти. А от ціна пакетів в 2026 році не зростала, що пояснюється, перш за все, високою конкуренцією серед банків.

«Зараз спостерігається висока конкуренція серед банків, проведення постійних акцій щодо обслуговування ФОПів, банки роблять ставку на кількість якісних, активних клієнтів, які обслуговуються на повністю безкомісійному пакеті, причому дистанційно і швидко», — каже експертка Ідея Банку.

За її словами, наразі зростає роль цифрових сервісів банків у якісному обслуговуванні бізнес-клієнтів, а банки постійно вдосконалюють додатки під потреби бізнесу. Швидкий і зручний застосунок значно економить час, адже клієнт не витрачає час на формування нового платежу щомісяця, а також може забезпечити чітке планування своїх витрат, каже директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Голованова Марина.

Щодо головних продуктів для ФОПів, то, окрім РКО, у банках зараз розвивають два напрямки: кредитний та депозитний.

«Попит на кредити зростає. Бачимо це по зростанню портфелю кредитів у Ідея Банку: наш кредитний портфель бізнес-клієнтів за 7 місяців роботи зріс на 39,5%. Один із базових кредитів — це „Перший кредит з Ідеєю“. Саме такий кредит пропонуємо клієнтам, що мають, як мінімум, рік стажу роботи», — зазначила директорка департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Голованова Марина.

За її словами, зазвичай ФОПи залучають кредитні кошти на фінансування поточних потреб бізнесу (купівля палива, техніки, ремонт комерційного приміщення), але також для купівлі товару, придбання комерційного автотранспорту, з метою поповнити обігові кошти та розрахуватися з контрагентами.

Депозити — також цікавий продукт для ФОПів, каже директорка Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Голованова Марина. За її словами, як правило, підприємці розміщують кошти на короткострокових вкладах на термін до 3 місяців. «Ідея Банк, окрім депозитів, індивідуально розглядає питання встановлення платності по залишкам клієнта», — розповіла директорка Департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банк Голованова Марина.