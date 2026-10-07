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Чи потрібно зберігати старе приписне, якщо є електронний документ — пояснення

Особисті фінанси
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Приписне посвідчення стосується саме статусу призовника
Приписне посвідчення стосується саме статусу призовника
Зараз для підтвердження актуального військово-облікового статусу використовується військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі з QR-кодом. Однак позбуватися старого приписного не варто, якщо інформація в ньому відрізняється від даних реєстру «Оберіг».
Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП.

Що робити зі старим приписним

Приписне посвідчення підтверджує перебування громадянина на військовому обліку як призовника. Після переходу військового обліку в електронний формат закономірно виникає питання, чи потрібно зберігати або носити із собою цей паперовий документ.
Сьогодні основним підтвердженням військового обліку є військово-обліковий документ. Його можна мати в електронній формі, зокрема сформувати в застосунку «Резерв+», або отримати в паперовому вигляді з QR-кодом.
Водночас приписне не варто просто викидати. Воно може містити відомості, які важливі для підтвердження попереднього військово-облікового статусу. Якщо дані в старому документі не збігаються з інформацією в електронному реєстрі, це також може бути сигналом перевірити та актуалізувати свої дані.

Коли приписне втрачає актуальність

Важливо враховувати, що приписне посвідчення стосується саме статусу призовника. Після переходу громадянина до категорії військовозобов’язаних основним документом стає військово-обліковий документ відповідного статусу.
Тож якщо старе приписне залишилося вдома, викидати його не варто. Водночас носити його замість актуального військово-облікового документа не потрібно. Головне, щоб поточний військово-обліковий статус і персональні дані коректно відображалися в реєстрі «Оберіг».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку ведення військового обліку, які передбачають переведення більшості процедур в електронний формат через застосунок «Дія» та Єдиний державний реєстр. Роботодавці зможуть перевіряти військово-облікові документи через застосунок «Дія» або електронний кабінет.
Раніше роботодавці подавали списки працівників для щорічної звірки військово-облікових даних вручну в паперовому вигляді. Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал Дія. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+Військовий облікМобілізаціяТЦК
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