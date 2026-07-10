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Кабмін змінив правила військового обліку: ТЦК та роботодавці взаємодіятимуть через «Дію»

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Зміни не запроваджують нових правил мобілізації
Зміни не запроваджують нових правил мобілізації
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку ведення військового обліку, які передбачають переведення більшості процедур в електронний формат через застосунок «Дія» та Єдиний державний реєстр.
Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Які зміни передбачає рішення уряду

Роботодавці зможуть перевіряти військово-облікові документи через застосунок «Дія» або електронний кабінет.
Крім того, повідомлення про прийняття працівника на роботу, його звільнення або зміну облікових даних можна буде подавати в онлайн-форматі.
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Також передбачена автоматична синхронізація даних між роботодавцями, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і державними реєстрами.
Більшість процедур звірки військового обліку також переведуть в електронний формат.
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Нових правил мобілізації не передбачено

Як наголосив Федієнко, ухвалені зміни не запроваджують нових правил мобілізації та не розширюють перелік осіб, які підлягають військовому обліку.
Основною метою рішення є цифровізація процесів, автоматичне оновлення інформації між державними системами та зменшення обсягу паперового документообігу.
За словами народного депутата, йдеться про один із найбільших кроків у цифровізації системи військового обліку за останні роки.
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Фактично зміни передбачають переведення взаємодії між роботодавцями, закладами освіти, ТЦК та СП і державними реєстрами в електронний формат.
Нагадаємо, раніше Олександр Федієнко зазначав, що в Україні обговорюють можливість повернення до механізму блокування банківських рахунків і посвідчень водія для чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації та ігнорують повістки. За словами депутата, можливий механізм може бути побудований за аналогією з процедурами, які застосовуються у сфері стягнення заборгованості.
Він також не виключає, що буде створений реєстр ухилянтів. При цьому додав, що над цим питанням ще працює Міністерство оборони.
Finance.ua раніше писав, що Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Функції центрів комплектування планують розподілити між іншими установами.
За матеріалами:
Finance.ua
МобілізаціяДіяВійськовий облік
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