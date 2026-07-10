Кабмін змінив правила військового обліку: ТЦК та роботодавці взаємодіятимуть через «Дію»

Фактично зміни передбачають переведення взаємодії між роботодавцями, закладами освіти, ТЦК та СП і державними реєстрами в електронний формат.
Нагадаємо, раніше Олександр Федієнко зазначав, що в Україні обговорюють можливість повернення до механізму блокування банківських рахунків і посвідчень водія для чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації та ігнорують повістки. За словами депутата, можливий механізм може бути побудований за аналогією з процедурами, які застосовуються у сфері стягнення заборгованості.
Він також не виключає, що буде створений реєстр ухилянтів. При цьому додав, що над цим питанням ще працює Міністерство оборони.
Finance.ua раніше писав, що Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Функції центрів комплектування планують розподілити між іншими установами.