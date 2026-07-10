Кабмін змінив правила військового обліку: ТЦК та роботодавці взаємодіятимуть через «Дію» Сьогодні 20:02

Зміни не запроваджують нових правил мобілізації

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку ведення військового обліку, які передбачають переведення більшості процедур в електронний формат через застосунок «Дія» та Єдиний державний реєстр.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Які зміни передбачає рішення уряду

Роботодавці зможуть перевіряти військово-облікові документи через застосунок «Дія» або електронний кабінет.

Крім того, повідомлення про прийняття працівника на роботу, його звільнення або зміну облікових даних можна буде подавати в онлайн-форматі.

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Також передбачена автоматична синхронізація даних між роботодавцями, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і державними реєстрами.

Більшість процедур звірки військового обліку також переведуть в електронний формат.

Нових правил мобілізації не передбачено

Як наголосив Федієнко, ухвалені зміни не запроваджують нових правил мобілізації та не розширюють перелік осіб, які підлягають військовому обліку.

Основною метою рішення є цифровізація процесів, автоматичне оновлення інформації між державними системами та зменшення обсягу паперового документообігу.

За словами народного депутата, йдеться про один із найбільших кроків у цифровізації системи військового обліку за останні роки.

Фактично зміни передбачають переведення взаємодії між роботодавцями, закладами освіти, ТЦК та СП і державними реєстрами в електронний формат.

Нагадаємо, раніше Олександр Федієнко зазначав , що в Україні обговорюють можливість повернення до механізму блокування банківських рахунків і посвідчень водія для чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації та ігнорують повістки. За словами депутата, можливий механізм може бути побудований за аналогією з процедурами, які застосовуються у сфері стягнення заборгованості.

Він також не виключає, що буде створений реєстр ухилянтів. При цьому додав, що над цим питанням ще працює Міністерство оборони.

Finance.ua раніше писав , що Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Функції центрів комплектування планують розподілити між іншими установами.

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