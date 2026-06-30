Коли команда Федорова запустить зміни у мобілізації Сьогодні 09:23 — Казна та Політика

Коли команда Федорова запустить зміни у мобілізації

Представник оборонної сфери розповів NV, що Міноборони планує швидко переформувати роботу ТЦК та принципи мобілізації, «бо тільки тоді це матиме результат».

Міністерство оборони працює над стартом другого етапу масштабної армійської реформи, що стосуватиметься мобілізації.

Як повідомило NV джерело, знайоме з підготовкою змін, цей етап планують затвердити та запустити у липні. Він стосуватиметься роботи Територіальних центрів комплектування то соціальної підтримки (ТЦК та СП) та проведення мобілізації.

«Задум в тому, щоб діяти швидко, бо тільки тоді це матиме результат», — зазначив співрозмовник видання.

У планах Міноборони було запустити перший етап трансформації Сил оборони щодо контрактів, виплат та відстрочок на початку червня, але через затримки у пошуку стартового фінансового забезпечення його перенесли на середину місяця.

Старт другого етапу — «мобілізаційного» — планувався на початок липня, але його так само можуть трохи змістити у часі.

Реформа армії

Перший етап трансформації умов служби в українському війську торкнувся контрактів, виплат військовим і повернення з СЗЧ.

Відтепер в Україні можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони на строки від 6 до 24 місяців. Для всіх гарантовано відстрочки від призову за мобілізацією — не менше 6 місяців.

Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби.

Для військових також запроваджуються нові доплати. Найгучнішою з новацій стало значне підвищення виплат для піхотинців і штурмовиків, які проводять найбільше часу у боях на передових позиціях і відтепер мають можливість отримувати близько 300 тис. грн на місяць.

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