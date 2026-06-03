У Міноборони працюють над новими механізмами щодо ухилянтів Сьогодні 09:45

Механізм може бути побудований за аналогією з процедурами, які застосовуються у сфері стягнення заборгованості

В Україні обговорюють можливість повернення до механізму блокування банківських рахунків і посвідчень водія для чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації та ігнорують повістки.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Який механізм пропонують

За словами депутата, можливий механізм може бути побудований за аналогією з процедурами, які застосовуються у сфері стягнення заборгованості.

«Буде працювати приблизно такий самий принцип, який діє в банківській сфері. Якщо людина взяла кредит і не повернула його, запускаються відповідні процедури: банк надсилає повідомлення, далі працює виконавча служба, відкривається виконавче провадження та накладається арешт на активи. Я не кажу, що це буде саме так, але логіка може бути подібною», — зазначив Федієнко.

Водночас він наголосив, що наразі йдеться лише про обговорення можливих підходів.

Можливе створення реєстру ухилянтів

Федієнко не виключає, що буде створений реєстр ухилянтів. При цьому додав, що над цим питанням ще працює Міністерство оборони.

За його словами, таким чином буде формуватися окрема політика щодо ухилянтів.

Він наголосив, що для цього потрібно ввести зміни в законодавство. Він нагадав, що у свій час комітет ВР такі зміни підтримав, але вони не були проголосовані в сесійній залі — парламент їх «провалив».

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«У нас не весь парламент на війні і не весь парламент стикається з війною, а дехто з ВР, можливо, готується вже до виборів, тому вони не підтримали ці зміни», — додав він.

Нардеп вважає, що такі зміни повинні бути, бо кожен громадянин повинен долучатися до захисту України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що у Верховній Раді обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також для військовослужбовців, що самовільно залишили частину (СЗЧ). Серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів та інші санкції, подібні до тих, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.

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