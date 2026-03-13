У Раді готують нові покарання для «ухилянтів» і за СЗЧ — нардеп розповів деталі Сьогодні 15:05

Ухилянтів і СЗЧшників можуть прирівняти до боржників з аліментів

У Верховній Раді обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для осіб, які ухиляються від мобілізації, а також для військовослужбовців, що самовільно залишили частину (СЗЧ). Серед запропонованих заходів — блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів та інші санкції, подібні до тих, що застосовуються до боржників зі сплати аліментів.

Про відповідні ініціативи розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю «Телеграфу»

Питання мобілізації та «бусифікації»

Коментуючи тему мобілізації, Івченко зазначив, що постає питання щодо механізмів виконання громадянами свого конституційного обов’язку.

«У цьому контексті у мене риторичне питання: а як змусити тих, хто не хоче воювати, виконувати свій громадянський і конституційний обов’язок? Як?», — наголошує нардеп.

За його словами, частину військовослужбовців можна замінити за рахунок міжнародного рекрутингу. Йдеться про професійні організовані групи або приватні військові компанії, які мають досвід участі в різних місіях і можуть долучитися до бойових дій.

Водночас депутат наголосив, що через велику лінію фронту необхідна значна кількість військових. При цьому наразі немає чіткого розуміння, скільки іноземних фахівців можна залучити до служби.

За словами депутата, нині система рекрутингу забезпечує приблизно 8−10% поповнення особового складу. Для розширення цієї програми потрібне додаткове фінансування.

Івченко пояснив, що молоді люди мають отримувати чітку інформацію про умови служби. Зокрема, при підписанні дворічного контракту передбачена виплата у розмірі двох мільйонів гривень. Після цього військовослужбовець може обіймати конкретні посади, наприклад, оператора безпілотних літальних апаратів, водія бойової машини піхоти або працювати з іноземними системами озброєння, такими як NASAMS, ATACMS чи Patriot, за умови володіння іноземною мовою.

На думку депутата, ефективна комунікація щодо цих можливостей може збільшити обсяги рекрутингу щонайменше удвічі — до 16−20%.

Проблема СЗЧ

Окремо Івченко звернув увагу на проблему самовільного залишення частини. За його словами, часто це пов’язано з моральними чинниками, коли військовослужбовці залишають навчальні центри через страх.

У цьому контексті він підкреслив необхідність покращення комунікації в Збройних силах України. Йдеться про те, щоб військові розуміли: їх не відправлятимуть на передову без відповідної підготовки, зокрема без щонайменше 50 днів навчання у підготовчому центрі.

Можливі покарання за СЗЧ та ухиляння від мобілізації

Івченко також зазначив, що для зменшення кількості випадків СЗЧ необхідно запровадити чітку систему відповідальності. За його словами, одним із варіантів є застосування до таких осіб обмежень, аналогічних тим, що діють для боржників зі сплати аліментів.

«Якщо СЗЧешники будуть „приєднані“ до аліментників — це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов’язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, водійські права», — пояснив нардеп.

Серед можливих санкцій блокування банківських рахунків, обмеження у отриманні кредитів, а також інші адміністративні обмеження. Зокрема, може йтися про обмеження права керування транспортними засобами або користування певними державними сервісами.

Запропоновані заходи можуть поширюватися не лише на військовослужбовців, які самовільно залишили частину, а й на громадян, що порушують правила військового обліку.

Йдеться, зокрема, про тих, хто не оновив свої дані, не з’являється за повістками або не зареєструвався у системі «Резерв+».

Законопроєкти перебувають на етапі підготовки

За словами депутата, відповідні законопроєкти вже підготовлені та перебувають на розгляді в комітеті, однак поки що не зареєстровані у Верховній Раді. Офіційно реєструвати такі документи мають органи, які їх ініціюють, зокрема Міністерство оборони або Генеральний штаб.

Після реєстрації стане зрозуміло, коли саме парламент розглядатиме ці законодавчі ініціативи.

