Мобілізовані ІТ-фахівці можуть отримувати офіцерське звання та служити за спеціальністю

Військовослужбовці, які мають досвід у сфері інформаційних технологій, зможуть отримувати офіцерські звання та працювати на посадах, пов’язаних із цифровою трансформацією армії. Відповідні зміни передбачені указом № 214/2026, який підписав Президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Документ вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.
IT-фахівцям можуть присвоїти звання молодшого лейтенанта
Згідно з новими правилами, військовослужбовці, призвані за мобілізацією або на строкову службу, після відбору на посади з цифрової трансформації зможуть отримати первинне офіцерське звання «молодший лейтенант».
Рішення про присвоєння звання ухвалюватиме міністр оборони. Перед цим кандидатуру має погодити заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Після погодження видається відповідний наказ Міністерства оборони.
Як проходитиме відбір
Відбір кандидатів на IT-посади у війську відбуватиметься у два етапи.
- Спочатку у військових частинах командири проводитимуть первинний відбір серед мобілізованих військовослужбовців.
- Далі у Міністерстві оборони перевірятимуть документи та відповідність кандидатів вимогам. За потреби також можуть провести співбесіду з представниками Директорату цифрової трансформації.
- Після успішного проходження відбору військовослужбовцю присвоюють звання молодшого лейтенанта та призначають на відповідну IT-посаду.
Навіщо це
У Міноборони вважають, що нові правила допоможуть системніше залучати до роботи в Силах оборони фахівців з ІТ, інженерії та технологій.
Очікується, що це сприятиме впровадженню цифрових рішень у війську та посиленню технологічної переваги України на полі бою.
У війську формують IT-вертикаль
Раніше Міністерство оборони почало розгортати так звану IT-вертикаль — мережу фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях Сил оборони: від батальйонів до Генерального штабу та Міністерства оборони.
Такі спеціалісти відповідатимуть за впровадження цифрових систем у підрозділах, збір зворотного зв’язку від військових та формування запитів на нові технологічні рішення.
Метою циього є створення керованої системи цифрової трансформації, яка дозволить швидше запускати нові сервіси та технології для українського війська.
