0 800 307 555
Чи зможуть смартфони замінити POS-термінали

Чи зможуть смартфони замінити POS-термінали
Чи зможуть смартфони замінити POS-термінали
На ринку платежів з’являються нові технології, які поступово змінюють звичні способи прийому оплат. Про це в інтерв’ю для Finance.ua розповів заступник CEO NovaPay Олексій Миропольський, коментуючи тенденції фінтеху та розвиток платіжних інструментів для бізнесу.

Смартфон як інструмент прийому платежів

Використання смартфонів для прийому оплат — новий тренд на ринку платежів. Миропольський розповів про технологію TapToPhone від NovaPay, яка дозволяє приймати платежі без окремого POS-термінала.
За його словами, ця технологія вже використовується кур’єрами «Нової пошти», і компанія планує надалі розвивати такі рішення.
Для мобільних продажів або роботи кур’єрів смартфон може фактично замінити термінал. У такому разі оплату можна приймати прямо через телефон.
Водночас він наголосив, що це нішевий інструмент і він підходить не всім підприємцям.
Деяким бізнесам, зокрема стаціонарним магазинам, зручніше використовувати Android-термінали, які дозволяють вести облік і друкувати фіскальні та термінальні чеки.
Тому фізичні POS-термінали, за його словами, залишаться актуальними для стаціонарної торгівлі.

Чому повністю позбутися шахраїв не вдасться

За словами Миропольського, компанії, які працюють з великою кількістю платежів, можуть швидко помічати підозрілі операції та реагувати на них. Він пояснив, що у NovaPay аналізують транзакції та бачать, як відбувається прийом платежів, зокрема у відділеннях «Нової пошти». Завдяки цьому можна швидко виявляти нові шахрайські схеми.
Проте, як зазначив Миропольський, захиститися від шахраїв на 100% неможливо.
«Ми дивимося на транзакції, які відбуваються, знаємо, як відбувається прийом платежів у відділеннях „Нової пошти“, і відразу відчуваємо всі шахрайські схеми, які виникають… Повністю закрити історію з шахраями точно не вдасться нікому. Це має бути постійний процес системної побудови», — пояснив він.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
NovaPayФінтехБізнесСмартфони
