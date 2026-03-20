ChatGPT може помилятися частіше, ніж здається — нове дослідження

Чат-бот ChatGPT часто виглядає впевненим, але його відповіді не завжди точні. Дослідження Університету штату Вашингтон показало, що система може давати різні відповіді на однакові запити. Це свідчить про нестабільність роботи алгоритмів і залежність від формулювання питання.
Дослідник Месут Чічек перевірив це, повторюючи ті самі наукові запитання до десяти разів. У результаті ChatGPT іноді змінював відповідь із «правда» на «хиба» без змін у запиті. Лише близько 73% відповідей залишалися стабільно правильними, що вказує на проблеми з послідовністю.
Хоча загальна точність моделі у 2025 році оцінювалась у 80%, після врахування випадкових вгадувань вона знижувалася до приблизно 60%. Особливо слабко система працює з непідтвердженими гіпотезами — у таких випадках вона рідко визначає помилки й часто погоджується з користувачем. Це пояснюється тим, що ШІ прогнозує слова, а не перевіряє факти, через що можуть виникати так звані «галюцинації».
Науковці наголошують: станом на 2026 рік штучний інтелект варто використовувати лише як допоміжний інструмент. Для точних висновків рекомендується перевіряти інформацію в надійних джерелах і порівнювати кілька відповідей. Остаточне рішення має залишатися за людиною, адже ШІ не гарантує повної достовірності.
За матеріалами:
itechua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
