Visa запустила нову систему авторизації платежів

Visa представила Visa Intelligent Authorization

Компанія Visa оголосила про запуск Visa Intelligent Authorization — нової функції в межах платформи Visa Acceptance Platform. Рішення дозволяє еквайрам модернізувати процес обробки платежів через єдине API-підключення без необхідності створення або підтримки складної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що авторизація є ключовим елементом роботи цифрових платежів: еквайри надсилають запити на авторизацію в режимі реального часу через карткові мережі до банків‑емітентів, які схвалюють або відхиляють транзакції протягом кількох секунд.

Однак багато застарілих платформ авторизації не відповідають стандартам сучасної комерції, яка вимагає високої доступності, інтелектуальної обробки запитів та регуляторної гнучкості. У результаті це призводить до нижчого рівня схвалення транзакцій, вищих операційних витрат та зростання складності дотримання регуляторних вимог, а також уповільнює розширення на нові платіжні сценарії, галузі та ринки.

Переваги Visa Intelligent Authorization

Visa Intelligent Authorization надає можливість обробляти транзакції у глобальних і локальних карткових мережах через єдину інтеграцію.

Заявлені характеристики рішення:

доступність на рівні 99,999%;

середній глобальний рівень схвалення транзакцій — 96,3%.

Еквайри можуть використовувати сервіс як основний інструмент авторизації або як додаткове рішення для підвищення стійкості платіжної інфраструктури.

«Visa Intelligent Authorization допомагає еквайрам схвалювати більше легітимних транзакцій, краще управляти ризиками та підвищувати операційну ефективність завдяки аналітиці в режимі реального часу й сповіщенням щодо платежів», — пояснюють в компанії.

Visa Intelligent Authorization доступна для еквайрів, що відповідають вимогам, у складі платформи Visa Acceptance Platform. Функція слугує основою сучасної обробки платежів й відкриває можливості масштабування у міру подальшої еволюції галузі.

