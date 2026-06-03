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Інвестори та аналітики пояснили, чому гуманоїдні роботи стануть новим трильйонним бізнесом

Фінтех і Картки
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Інвестори та аналітики пояснили, чому гуманоїдні роботи стануть новим трильйонним бізнесом
Інвестори та аналітики пояснили, чому гуманоїдні роботи стануть новим трильйонним бізнесом
Інвестори все активніше звертають увагу на людиноподібних роботів і «фізичний ШІ», який може стати наступним великим технологічним ринком.
Про це йдеться в матеріалі CNBC.
Генеральний директор SoftBank Масайосі Сон вважає, що саме в цій сфері може з’явитися перша компанія з оцінкою у трильйони доларів.
Людиноподібні роботи вже активно переходять із концептів у практичне використання. Їх тестують на складах, в аеропортах і на виробництвах, а Tesla продовжує розвивати свій проєкт Optimus.

Прогнози

Аналітики прогнозують, що протягом наступного десятиліття ця індустрія може зрости в десятки разів, оскільки штучний інтелект набуває фізичних можливостей взаємодії зі світом.
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Експерти Barclays у своєму звіті «AI Gets Physical» називають поточний період «десятиліттям роботів». За їхніми оцінками, ринок людиноподібної робототехніки, який сьогодні становить лише $2−3 млрд, може зрости до $200 млрд до 2035 року. Вони розглядають гуманоїдів як «автоматизацію 3.0», що допоможе закривати дефіцит робочої сили в умовах старіння населення та зміни структури зайнятості.
Спочатку роботи будуть використовуватися у промисловості, логістиці, сільському господарстві та будівництві, а після 2030 року можуть перейти до сервісних сфер — медицини, освіти, догляду за людьми похилого віку та готельного бізнесу.
Водночас Китай уже зараз займає провідні позиції, встановлюючи більшість промислових роботів у світі та виробляючи їх значно дешевше за західних конкурентів. В країні навіть відкривають «школи» для тестування гуманоїдів перед масовим впровадженням.
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Інвестори також очікують, що розвиток гуманоїдів радикально змінить споживчі ринки. Деякі з них прогнозують, що через 10 років роботи можуть стати звичним явищем у домогосподарствах і на підприємствах.
Фонди, які роблять ставку на робототехніку та ШІ, вже показують значне зростання, а великі аналітики, зокрема з Wedbush, називають гуманоїдів однією з ключових можливостей «революції ШІ».
За матеріалами:
Економічна Правда
Фінтех
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