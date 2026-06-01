Чому не варто брати чек у банкоматі

Багато людей автоматично натискають кнопку «роздрукувати чек» після зняття готівки, не замислюючись про можливі ризики.
Однак фахівці з фінансової безпеки попереджають: звичайна квитанція з банкомату може містити дані, які здатні зацікавити шахраїв, пише Click!
Як зазначають експерти, на чеку можуть відображатися залишок коштів на рахунку, частина банківської інформації та інші деталі операції. Якщо такий документ потрапить до чужих рук, зловмисники можуть використати його для шахрайських схем або спроб отримати доступ до фінансових даних.
Дедалі більше банків рекомендують клієнтам не друкувати квитанції без потреби, а перевіряти інформацію про транзакції через екран банкомату або мобільний додаток. Це знижує ризик витоку особистих даних, — вказує портал.
Якщо чек усе ж таки потрібен, фахівці радять зберігати його в безпечному місці і не викидати цілком — перед утилізацією документ краще розірвати або знищити.

Які правила допоможуть захистити гроші

Експерти нагадують і про інші заходи безпеки під час використання банкоматів:
  • перевіряти пристрій на наявність підозрілих накладок або камер;
  • закривати клавіатуру рукою під час введення PIN-коду;
  • не приймати допомогу від незнайомців біля банкомату;
  • одразу звертатися до банку, якщо картка застрягла в пристрої.
Навіть звичні дії біля банкомату можуть створювати ризики, тому фахівці радять уважніше ставитися до захисту фінансової інформації.
Раніше Finance.ua писав, що українці знімають більше коштів в банкоматах. У I кварталі 2025 року середня сума однієї операції зі зняття готівки зросла на 18% р/р до 4735 гривень. За кордоном сума одного зняття вдвічі більше, ніж в Україні.
У власній мережі банкоматів банку-емітента картки українці знімають більші суми — у середньому 5033 гривень. У банкоматах інших банків-резидентів — 3651 гривню.
