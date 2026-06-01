Смартфон став головним інструментом покупок — дослідження

Apple Pay та Google Pay
Українці дедалі частіше оплачують покупки саме зі смартфонів. Mobile-платежі вже випередили desktop і фактично стали новим стандартом для онлайн-комерції.
За даними WayForPay, у 2026 році 60% усіх онлайн-оплат в Україні здійснюються через мобільні пристрої. Для порівняння, на комп’ютери та ноутбуки припадає лише 40% транзакцій.
Разом із цим змінюється і структура самих платежів: Apple Pay продовжує впевнено домінувати над Google Pay, попри те, що Android-смартфонів в Україні більше.

Mobile-платежі в Україні продовжують стрімко зростати

Ще кілька років тому основна частина онлайн-покупок припадала на desktop. Але ситуація швидко змінилася:
  • у 2024 році частка mobile-оплат становила 53%;
  • у 2025 році — 57%;
  • у 2026 році — вже 60%.
Тренд підтверджують і дані НБУ. У 2025 році українці здійснили понад 9,5 млрд операцій із платіжними картками на суму понад 7,1 трлн грн.
При цьому:
  • понад 95% операцій були безготівковими;
  • частка безготівкових оплат за сумою перевищила 65%;
  • середній чек онлайн-оплати зріс до 608 грн.
Окремо зростає популярність токенізованих карток — тих, що підключені до Apple Pay, Google Pay та інших цифрових гаманців. За даними НБУ, їх кількість у 2025 році зросла майже на 26% — до 20,7 млн.
Фактично смартфон перетворився на головну «платіжну точку» для користувачів — як у фізичних магазинах, так і в e-commerce.

Чому Apple Pay випереджає Google Pay

За статистикою WayForPay:
  • Apple Pay забезпечує 45% онлайн-платежів;
  • Google Pay — лише 20%.
Така різниця виглядає несподівано, оскільки Android-пристроїв в Україні більше. Однак причина — у поведінці самих користувачів.
Власники iPhone:
  • частіше користуються онлайн-сервісами;
  • активніше оплачують покупки через збережені картки;
  • мають вищий середній чек.
Наприклад:
  • середній чек через Apple Pay становить $35−46;
  • через Google Pay — близько $27−37.
Аналітики пояснюють це глибокою інтеграцією Apple Pay в екосистему Apple — Face ID, Safari, Apple Wallet та App Store дозволяють оплачувати покупки буквально «в один дотик».
Водночас Android-аудиторія залишається більш неоднорідною. Частина користувачів Google Pay досі вводить картку вручну або обирає післяплату.

Чому mobile payments і далі зростатимуть

Експерти виділяють одразу кілька причин:
  • користувачі проводять дедалі більше часу у смартфонах;
  • мобільні застосунки витісняють desktop-сценарії;
  • банки активно просувають цифрові гаманці;
  • checkout стає коротшим і простішим.
Для молодої аудиторії смартфон уже майже повністю замінив комп’ютер у фінансових операціях.
Це впливає і на сам e-commerce: бізнес адаптує сайти під mobile-first, спрощує сторінки оплати та інтегрує Apple Pay і Google Pay як базові способи розрахунку.
Що mobile-first означає для бізнесу

Для інтернет-магазинів головний висновок очевидний: мобільний UX напряму впливає на продажі.
Особливо важливими стають:
  • швидкість checkout;
  • мінімальна кількість кроків до оплати;
  • якісна адаптація під смартфони;
  • інтеграція цифрових гаманців.
Якщо більшість клієнтів платить зі смартфона, будь-які проблеми мобільної версії можуть напряму знижувати конверсію.

Світовий тренд: цифрові гаманці витісняють класичні платежі

Український ринок рухається в тому ж напрямку, що і глобальний.
За даними Worldpay Global Payments Report 2025:
  • у 2025 році через digital wallets проходило вже 56% світових e-commerce-платежів;
  • обсяг транзакцій через цифрові гаманці перевищив $13,8 трлн.
Аналітики прогнозують, що до 2030 року частка digital wallets у світовому e-commerce зросте до 64%.
При цьому Apple Pay та Google Pay залишаються головними mobile wallet-сервісами світу:
  • Apple Pay має понад 650 млн активних користувачів;
  • Google Pay — близько 520 млн.
Водночас через Apple Pay проходить більший обсяг транзакцій — приблизно $8,7 трлн проти $5,2 трлн у Google Pay.
Аналітики зазначають, що Google Pay забезпечує масштаб завдяки великій Android-аудиторії, а Apple Pay — вищу платоспроможність користувачів.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
AppleGoogle
