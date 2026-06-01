Смартфон став головним інструментом покупок — дослідження Сьогодні 16:05 — Фінтех і Картки

Apple Pay та Google Pay

Українці дедалі частіше оплачують покупки саме зі смартфонів. Mobile-платежі вже випередили desktop і фактично стали новим стандартом для онлайн-комерції.

60% усіх онлайн-оплат в Україні здійснюються через мобільні пристрої. Для порівняння, на комп'ютери та ноутбуки припадає лише 40% транзакцій. За даними WayForPay , у 2026 році

Разом із цим змінюється і структура самих платежів: Apple Pay продовжує впевнено домінувати над Google Pay, попри те, що Android-смартфонів в Україні більше.

Mobile-платежі в Україні продовжують стрімко зростати

Ще кілька років тому основна частина онлайн-покупок припадала на desktop. Але ситуація швидко змінилася:

у 2024 році частка mobile-оплат становила 53%;

у 2025 році — 57%;

у 2026 році — вже 60%.

Тренд підтверджують і дані НБУ. У 2025 році українці здійснили понад 9,5 млрд операцій із платіжними картками на суму понад 7,1 трлн грн.

При цьому:

понад 95% операцій були безготівковими;

частка безготівкових оплат за сумою перевищила 65%;

середній чек онлайн-оплати зріс до 608 грн.

Окремо зростає популярність токенізованих карток — тих, що підключені до Apple Pay, Google Pay та інших цифрових гаманців. За даними НБУ, їх кількість у 2025 році зросла майже на 26% — до 20,7 млн.

Фактично смартфон перетворився на головну «платіжну точку» для користувачів — як у фізичних магазинах, так і в e-commerce.

Чому Apple Pay випереджає Google Pay

За статистикою WayForPay:

Apple Pay забезпечує 45% онлайн-платежів;

Google Pay — лише 20%.

Така різниця виглядає несподівано, оскільки Android-пристроїв в Україні більше. Однак причина — у поведінці самих користувачів.

Власники iPhone:

частіше користуються онлайн-сервісами;

активніше оплачують покупки через збережені картки;

мають вищий середній чек.

Наприклад:

середній чек через Apple Pay становить $35−46 ;

; через Google Pay — близько $27−37.

Аналітики пояснюють це глибокою інтеграцією Apple Pay в екосистему Apple — Face ID, Safari, Apple Wallet та App Store дозволяють оплачувати покупки буквально «в один дотик».

Водночас Android-аудиторія залишається більш неоднорідною. Частина користувачів Google Pay досі вводить картку вручну або обирає післяплату.

Чому mobile payments і далі зростатимуть

Експерти виділяють одразу кілька причин:

користувачі проводять дедалі більше часу у смартфонах;

мобільні застосунки витісняють desktop-сценарії;

банки активно просувають цифрові гаманці;

checkout стає коротшим і простішим.

Для молодої аудиторії смартфон уже майже повністю замінив комп’ютер у фінансових операціях.

Це впливає і на сам e-commerce: бізнес адаптує сайти під mobile-first, спрощує сторінки оплати та інтегрує Apple Pay і Google Pay як базові способи розрахунку.

Що mobile-first означає для бізнесу

Для інтернет-магазинів головний висновок очевидний: мобільний UX напряму впливає на продажі.

Особливо важливими стають:

швидкість checkout;

мінімальна кількість кроків до оплати;

якісна адаптація під смартфони;

інтеграція цифрових гаманців.

Якщо більшість клієнтів платить зі смартфона, будь-які проблеми мобільної версії можуть напряму знижувати конверсію.

Світовий тренд: цифрові гаманці витісняють класичні платежі

Український ринок рухається в тому ж напрямку, що і глобальний.

За даними Worldpay Global Payments Report 2025:

у 2025 році через digital wallets проходило вже 56% світових e-commerce-платежів;

обсяг транзакцій через цифрові гаманці перевищив $13,8 трлн.

Аналітики прогнозують, що до 2030 року частка digital wallets у світовому e-commerce зросте до 64%.

При цьому Apple Pay та Google Pay залишаються головними mobile wallet-сервісами світу:

Apple Pay має понад 650 млн активних користувачів;

Google Pay — близько 520 млн.

Водночас через Apple Pay проходить більший обсяг транзакцій — приблизно $8,7 трлн проти $5,2 трлн у Google Pay.

Аналітики зазначають, що Google Pay забезпечує масштаб завдяки великій Android-аудиторії, а Apple Pay — вищу платоспроможність користувачів.

