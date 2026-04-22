У Rozetka пояснили, чому просять підпис при оплаті готівкою

При здійсненні готівкових операцій у магазині Rozetka підпис клієнта на платіжних документах є обов’язковим.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Українка розповіла в Threads про ситуацію, яка її здивувала: під час спроби купити пляшку води в магазині Rozetka їй запропонували поставити підпис при оплаті готівкою. На цю історію звернув увагу 24 Канал.
За словами покупчині, вона підійшла до каси з товаром і планувала розрахуватися готівкою. Однак касир попросив підписати розрахунковий документ. Після відмови їй запропонували альтернативу — поставити позначку. Клієнтка вважала таку вимогу необґрунтованою та вирішила відмовитися від покупки.
Позиція компанії
У Rozetka пояснили, що оплата в магазинах здійснюється через касу RozetkaPay (ТОВ «ФК „ЕВО“»). У разі готівкових розрахунків підпис клієнта на платіжних документах є обов’язковим.
У компанії зазначили, що така вимога передбачена постановою Національного банку України № 148 «Про ведення касових операцій у національній валюті України». Усі готівкові операції мають бути належним чином оформлені та підтверджені підписами клієнта і касира.
Таким чином, навіть незначні покупки оформлюються як фінансові операції, що потребують підтвердження.
Що відомо про фінансовий моніторинг в Україні
Порогові фінансові операції стосуються випадків, коли сума дорівнює або перевищує 400 тис. грн та містить щонайменше одну з ознак ризику.
Підозрілі фінансові операції не прив’язані до суми. Вони визначаються на основі поведінки клієнта, якості наданої інформації та інших чинників, які можуть свідчити про ризики.
З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами. У 2025 році Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Документ передбачав:
посилення обміну інформацією;
створення спільних робочих груп;
координацію дій у протидії фінансовим правопорушенням.
Із лютого 2026 року ці домовленості перейшли в практичну площину. Розширений обмін даними дозволяє:
швидше виявляти підозрілі фінансові операції;
підвищити ефективність розслідування фінансових злочинів;
зменшити кількість схем ухилення від оподаткування;
посилити контроль за рухом коштів у контексті економічної безпеки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Rozetka запустила власну кредитну картку. Користувачі зможуть отримати кредитний ліміт до 200 000 гривень та скористатися пільговим періодом у 62 дні. Щоб оформити картку, потрібно авторизуватися в акаунті Rozetka, завантажити документи, заповнити анкету та підписати за допомогою електронного підпису.