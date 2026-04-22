У Rozetka пояснили, чому просять підпис при оплаті готівкою

При здійсненні готівкових операцій у магазині Rozetka підпис клієнта на платіжних документах є обов’язковим.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Українка розповіла в Threads про ситуацію, яка її здивувала: під час спроби купити пляшку води в магазині Rozetka їй запропонували поставити підпис при оплаті готівкою. На цю історію звернув увагу 24 Канал.

За словами покупчині, вона підійшла до каси з товаром і планувала розрахуватися готівкою. Однак касир попросив підписати розрахунковий документ. Після відмови їй запропонували альтернативу — поставити позначку. Клієнтка вважала таку вимогу необґрунтованою та вирішила відмовитися від покупки.

Позиція компанії

У Rozetka пояснили, що оплата в магазинах здійснюється через касу RozetkaPay (ТОВ «ФК „ЕВО“»). У разі готівкових розрахунків підпис клієнта на платіжних документах є обов’язковим.

У компанії зазначили, що така вимога передбачена постановою Національного банку України № 148 «Про ведення касових операцій у національній валюті України». Усі готівкові операції мають бути належним чином оформлені та підтверджені підписами клієнта і касира.

Таким чином, навіть незначні покупки оформлюються як фінансові операції, що потребують підтвердження.

Що відомо про фінансовий моніторинг в Україні

Порогові фінансові операції стосуються випадків, коли сума дорівнює або перевищує 400 тис. грн та містить щонайменше одну з ознак ризику.

Підозрілі фінансові операції не прив’язані до суми. Вони визначаються на основі поведінки клієнта, якості наданої інформації та інших чинників, які можуть свідчити про ризики.

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами. У 2025 році Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Документ передбачав:

посилення обміну інформацією;

створення спільних робочих груп;

координацію дій у протидії фінансовим правопорушенням.

Із лютого 2026 року ці домовленості перейшли в практичну площину. Розширений обмін даними дозволяє:

швидше виявляти підозрілі фінансові операції;

підвищити ефективність розслідування фінансових злочинів;

зменшити кількість схем ухилення від оподаткування;

посилити контроль за рухом коштів у контексті економічної безпеки.

