Rozetka запускає власну кредитну картку
Найбільший інтернет-магазин України Rozetka запускає власну кредитну картку. Користувачі зможуть отримати кредитний ліміт до 200 000 гривень та скористатися пільговим періодом у 62 дні.
Про це повідомляє Scroll.media.
На сайті Rozetka вже з’явилась інформація про картку.
Картка Rozetka — це кредитна картка від Rozetka в партнерстві з Unex Bank і Mastercard. З карткою клієнти отримають ексклюзивні ціни на товари Rozetka, які можуть поширюватися й на акційні товари. За будь-які розрахунки карткою можна отримати бонуси, які потім можна використати на оплату товарів з Rozetka.
Картка пропонує кредитний ліміт до 200 000 ₴, розстрочку до 24 місяців без переплат, пільговий період до 62 днів і зручний контроль витрат у застосунку.
Як оформити картку:
1). Потрібно авторизуватися в обліковому записі Rozetka. Після цього з’явиться можливість перейти до оформлення Картки Rozetka.
2). Оформити картку онлайн. Необхідно заповнити анкету з базовими даними, так само, як і при оформленні будь-якої кредитної картки.
3). Картка з’явиться у застосунку, і користувач може одразу нею користуватися.
Картка Rozetka працює скрізь, де доступні безготівкові оплати — у фізичних магазинах та онлайн, в Україні та за кордоном. Також за потреби можна знімати з картки готівку. Наразі можна оформити цифрову картку, а можливість замовити фізичну картку з’явиться незабаром.
Тарифи та умови
- кредитний ліміт від 1 000 до 200 000 грн;
- пільговий період до 62 днів;
- відсоткова ставка за пільговим періодом — 0,0001%;
- відсоткова ставка поза пільговим періодом — 4,334% в місяць;
- реальна річна відсоткова ставка — 54,77%;
- строк кредитування — 12 місяців.
