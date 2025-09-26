0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Rozetka запускає власну кредитну картку

Фінтех і Картки
48
Rozetka запускає власну кредитну картку
Rozetka запускає власну кредитну картку
Найбільший інтернет-магазин України Rozetka запускає власну кредитну картку. Користувачі зможуть отримати кредитний ліміт до 200 000 гривень та скористатися пільговим періодом у 62 дні.
Про це повідомляє Scroll.media.
На сайті Rozetka вже з’явилась інформація про картку.
Картка Rozetka — це кредитна картка від Rozetka в партнерстві з Unex Bank і Mastercard. З карткою клієнти отримають ексклюзивні ціни на товари Rozetka, які можуть поширюватися й на акційні товари. За будь-які розрахунки карткою можна отримати бонуси, які потім можна використати на оплату товарів з Rozetka.
Картка пропонує кредитний ліміт до 200 000 ₴, розстрочку до 24 місяців без переплат, пільговий період до 62 днів і зручний контроль витрат у застосунку.
Rozetka запускає власну кредитну картку

Як оформити картку:

1). Потрібно авторизуватися в обліковому записі Rozetka. Після цього з’явиться можливість перейти до оформлення Картки Rozetka.
2). Оформити картку онлайн. Необхідно заповнити анкету з базовими даними, так само, як і при оформленні будь-якої кредитної картки.
3). Картка з’явиться у застосунку, і користувач може одразу нею користуватися.
Картка Rozetka працює скрізь, де доступні безготівкові оплати — у фізичних магазинах та онлайн, в Україні та за кордоном. Також за потреби можна знімати з картки готівку. Наразі можна оформити цифрову картку, а можливість замовити фізичну картку з’явиться незабаром.

Тарифи та умови

  • кредитний ліміт від 1 000 до 200 000 грн;
  • пільговий період до 62 днів;
  • відсоткова ставка за пільговим періодом — 0,0001%;
  • відсоткова ставка поза пільговим періодом — 4,334% в місяць;
  • реальна річна відсоткова ставка — 54,77%;
  • строк кредитування — 12 місяців.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems