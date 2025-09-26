Rozetka запускає власну кредитну картку Сьогодні 15:04 — Фінтех і Картки

Rozetka запускає власну кредитну картку

Найбільший інтернет-магазин України Rozetka запускає власну кредитну картку. Користувачі зможуть отримати кредитний ліміт до 200 000 гривень та скористатися пільговим періодом у 62 дні.

Про це повідомляє Scroll.media.

На сайті Rozetka вже з’явилась інформація про картку.

Картка Rozetka — це — це кредитна картка від Rozetka в партнерстві з Unex Bank і Mastercard. З карткою клієнти отримають ексклюзивні ціни на товари Rozetka, які можуть поширюватися й на акційні товари. За будь-які розрахунки карткою можна отримати бонуси, які потім можна використати на оплату товарів з Rozetka.

Картка пропонує кредитний ліміт до 200 000 ₴, розстрочку до 24 місяців без переплат, пільговий період до 62 днів і зручний контроль витрат у застосунку.

Як оформити картку:

1). Потрібно авторизуватися в обліковому записі Rozetka. Після цього з’явиться можливість перейти до оформлення Картки Rozetka.

2). Оформити картку онлайн. Необхідно заповнити анкету з базовими даними, так само, як і при оформленні будь-якої кредитної картки.

3). Картка з’явиться у застосунку, і користувач може одразу нею користуватися.

Картка Rozetka працює скрізь, де доступні безготівкові оплати — у фізичних магазинах та онлайн, в Україні та за кордоном. Також за потреби можна знімати з картки готівку. Наразі можна оформити цифрову картку, а можливість замовити фізичну картку з’явиться незабаром.

Тарифи та умови

кредитний ліміт від 1 000 до 200 000 грн;

пільговий період до 62 днів;

відсоткова ставка за пільговим періодом — 0,0001%;

відсоткова ставка поза пільговим періодом — 4,334% в місяць;

реальна річна відсоткова ставка — 54,77%;

строк кредитування — 12 місяців.

