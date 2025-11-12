Плата за неактивність: що це за комісія і як банки її стягують
Все більше українських банків вводять такий вид комісії, як плату за неактивний рахунок. Це один із способів банків отримувати додаткові доходи, окрім відсотків і стандартних комісій.
Що таке плата за неактивність
Плата за неактивний рахунок або комісія за обслуговування неактивного рахунку — це фіксована сума, яку банк може списувати, якщо клієнт тривалий час не користується рахунком чи карткою. До таких періодів бездіяльності належить відсутність поповнень, переказів або інших операцій з ініціативи клієнта.
Коли рахунок вважається неактивним, визначається окремо кожним банком і зазначається у тарифах або договорах.
Як це працює у різних банках
Тривалість «неактивності» та сума комісії відрізняються. Наприклад:
- Сенс Банк визнає рахунок неактивним після 180 днів без операцій.;
- Укрсиббанк та Акордбанк встановили період у 12 місяців;
- Izibank вважає рахунок неактивним вже через 3 місяці.
Більшість банків стягують від 20 до 100 гривень на місяць із гривневих рахунків. З валютних — до 10 доларів або євро.
Деякі банки роблять це одноразово після року неактивності. Інші списують плату щомісяця, доки на рахунку залишаються кошти.
Іноді банк може списати кошти навіть з іншого рахунку клієнта, якщо на неактивному немає грошей.
Тому, якщо ви постійно не користуєтеся якимось своїм банківським рахунком, слід обрати одне з двох: або закрити цей рахунок за непотрібністю, або (якщо він надалі може знадобитися) ретельно вивчити, як підтримувати активний рахунок (наприклад, роблячи з нього поповнення мобільного телефону раз на півроку), і не забувати це робити постійно.
Більше про те, що нового з’явилося і активно використовується банками за останні 2−3 роки, читайте в статті Finance.ua:
Банківські комісії: що нового з’явилося останнім часом
Нагадаємо, раніше Finance.ua вже розповідав, як уникнути зняття плати за неактивність:
- Варто зробити ревізію карток та поточних рахунків, відкритих вами у різних банках. Якщо є картки, якими ви не користуєтеся, їх краще закрити.
- Не залишати власні кошти, навіть невеликі суми, на картах, якими ви не користуєтесь. Якщо ви навіть не збираєтеся найближчим часом закрити ту чи іншу картку — просто обнуліть її.
- Обов’язково уточнити у банку, в якому обслуговуєтеся, за яких умов банк починає вважати рахунок або картку неактивними, а також як стягується плата за неактивність рахунку. Іноді достатньо тримати на рахунку певну мінімальну суму, щоб рахунок вважався активним. Втім, робити це варто лише в тих випадках, якщо ви точно в майбутньому плануєте скористатися цим рахунком чи карткою.
- У разі, якщо конкретна картка або рахунок важлива для вас, — не допускайте настання умов, за яких банк почне вважати його неактивним. Іноді досить раз на 3 місяці поповнити мобільний телефон на кілька гривень з конкретної картки (краще це робити на сайті мобільного оператора), щоб рахунок знову став активним.
