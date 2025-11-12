Плата за неактивність: що це за комісія і як банки її стягують Сьогодні 08:03 — Фінтех і Картки

Все більше українських банків вводять такий вид комісії, як плату за неактивний рахунок. Це один із способів банків отримувати додаткові доходи, окрім відсотків і стандартних комісій.

Що таке плата за неактивність

Плата за неактивний рахунок або комісія за обслуговування неактивного рахунку — це фіксована сума, яку банк може списувати, якщо клієнт тривалий час не користується рахунком чи карткою. До таких періодів бездіяльності належить відсутність поповнень, переказів або інших операцій з ініціативи клієнта.

Коли рахунок вважається неактивним, визначається окремо кожним банком і зазначається у тарифах або договорах.

Як це працює у різних банках

Тривалість «неактивності» та сума комісії відрізняються. Наприклад:

Сенс Банк визнає рахунок неактивним після 180 днів без операцій.;

Укрсиббанк та Акордбанк встановили період у 12 місяців;

Izibank вважає рахунок неактивним вже через 3 місяці.

Більшість банків стягують від 20 до 100 гривень на місяць із гривневих рахунків. З валютних — до 10 доларів або євро.

Деякі банки роблять це одноразово після року неактивності. Інші списують плату щомісяця, доки на рахунку залишаються кошти.

Іноді банк може списати кошти навіть з іншого рахунку клієнта, якщо на неактивному немає грошей.

Тому, якщо ви постійно не користуєтеся якимось своїм банківським рахунком, слід обрати одне з двох: або закрити цей рахунок за непотрібністю, або (якщо він надалі може знадобитися) ретельно вивчити, як підтримувати активний рахунок (наприклад, роблячи з нього поповнення мобільного телефону раз на півроку), і не забувати це робити постійно.

Варто зробити ревізію карток та поточних рахунків, відкритих вами у різних банках. Якщо є картки, якими ви не користуєтеся, їх краще закрити. Не залишати власні кошти, навіть невеликі суми, на картах, якими ви не користуєтесь. Якщо ви навіть не збираєтеся найближчим часом закрити ту чи іншу картку — просто обнуліть її. Обов’язково уточнити у банку, в якому обслуговуєтеся, за яких умов банк починає вважати рахунок або картку неактивними, а також як стягується плата за неактивність рахунку. Іноді достатньо тримати на рахунку певну мінімальну суму, щоб рахунок вважався активним. Втім, робити це варто лише в тих випадках, якщо ви точно в майбутньому плануєте скористатися цим рахунком чи карткою. У разі, якщо конкретна картка або рахунок важлива для вас, — не допускайте настання умов, за яких банк почне вважати його неактивним. Іноді досить раз на 3 місяці поповнити мобільний телефон на кілька гривень з конкретної картки (краще це робити на сайті мобільного оператора), щоб рахунок знову став активним.

