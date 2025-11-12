0 800 307 555
Фінтех і Картки
121
Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці отримають рекордні 509 млн грн
Українці, які беруть участь у програмі «Національний кешбек», почали отримувати виплати за серпень 2025 року. Найближчими днями її учасники отримають 509 млн грн. Це рекордна компенсація від початку дії програми.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Скільки українці витратили на товари в серпні

У серпні громадяни придбали українські товари на суму близько 5,1 млрд грн. У програмі взяли участь понад 3,6 млн покупців.
На сьогодні до програми вже долучилися понад 1860 компаній із різних секторів.
З початку 2025 року в межах «Національного кешбеку» українцям уже виплачено близько 4 млрд грн.

Як працює програма

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю приблизно 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі. Щоб отримати компенсацію, потрібно купувати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі.
Перевірити товар можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».
Нагадаємо, 6 листопада видання «Економічна правда» повідомило, що платежі за програмою «Національний кешбек» не приходять на рахунки українців протягом двох місяців через брак фінансування для програми. Співрозмовники видання в уряді пояснили, що кошти для програми планували перекинути з резервного фонду, однак і там фінансування вичерпалося.
Пізніше в Мінекономіки пояснили, що затримка пов’язана з технічним процесом погодження, оскільки фактична кількість учасників програми перевищила попередні розрахунки.
Альона Лістунова
