IBAN, SEPA чи SWIFT: чим відрізняються міжнародні системи переказу грошей

Грудень і перші тижні січня традиційно є періодом пікового навантаження на банківські системи, платіжні шлюзи та міжнародні клірингові центри. Саме в цей час кількість міжнародних переказів суттєво зростає. Найпоширенішим способом переказу коштів за кордон залишається переказ з картки на картку через міжнародні платіжні системи Visa або Mastercard.

Під час здійснення міжнародних платежів українці найчастіше стикаються з поняттями IBAN, SEPA та SWIFT. Їх нерідко плутають між собою, хоча це різні інструменти з різним призначенням.

IBAN

IBAN — це міжнародний номер банківського рахунку. Він не є способом переказу коштів, а стандартизованим форматом реквізитів, який дозволяє банкам точно ідентифікувати рахунок отримувача в іншій країні.

Для українців IBAN став звичним з 2019 року, коли всі рахунки в Україні було переведено на цей стандарт. Якщо під час переказу за кордон потрібно ввести довгий номер, що починається з коду країни, наприклад DE, PL або IT, це і є IBAN.

Важливо розуміти: сам по собі IBAN не гарантує дешевий або швидкий переказ. Він лише зменшує ризик помилки в реквізитах. А от те, скільки коштуватиме і як швидко дійде платіж, залежить від системи, через яку цей IBAN використовується — SEPA або SWIFT.

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — це європейська система переказів у євро між країнами ЄС. Якщо отримувач має рахунок у євро в банку ЄС (наприклад, у Польщі, Німеччині, Італії, Іспанії. — Ред.), такий переказ зазвичай має мінімальну або нульову комісію, не проходить через кореспондентські банки та зараховується протягом 1−2 робочих днів.

Утім, важливо знати, що Україна офіційно ще не є повноправним членом SEPA. Тому такий прямий переказ між українським банком і банком ЄС поки що не працює так, як між двома європейськими банками. У більшості випадків перекази в євро все одно проходять через SWIFT. Лише деякі українські банки все ж дозволяють отримувати SEPA-платежі в євро — наприклад, monobank , абанк і Кредобанк.

Під час свят SEPA-перекази теж можуть затримуватися, але вони рідко «втрачають» гроші на комісіях, на відміну від інших міжнародних платежів.

SWIFT

SWIFT — це глобальна система міжнародних банківських переказів, яка працює майже з усіма валютами та країнами світу. Таким чином українці надсилають гроші в доларах США, фунтах стерлінгів, канадських доларах або в країни поза ЄС.

Головна особливість SWIFT для українців — наявність банків-кореспондентів. Платіж рідко йде напряму з українського банку до банку отримувача. Зазвичай він проходить через один або кілька іноземних банків-посередників, кожен з яких може утримати свою комісію.

Через це SWIFT-перекази часто мають високу фіксовану комісію, можуть супроводжуватися додатковими списаннями та зараховуватися протягом кількох днів або навіть тижня, особливо у святковий період.

