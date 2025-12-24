ПАРТНЕРСЬКА
Знижки на пальне OKKO з карткою Mastercard Business від ПУМБ
Оформляйте корпоративну картку від ПУМБ та отримуйте Fishback (повернення балами) за заправку на ОККО: 10 грн/л за бензин або ДП та 5 грн/л за ГАЗ.
Щоб скористатися пропозицією:
- Відскануйте при оплаті на АЗК картку Fishka або назвіть номер телефону, на який вона зареєстрована.
- Оплатіть пальне корпоративною карткою Mastercard Business від ПУМБ.
- Ловіть Fishback 10 грн/л за бензин і дизель, 5 грн/л за ГАЗ.
Максимальна кількість літрів, на які нараховується Fishback — 200 л/міс.
Діє з 03.12.2025 року до 31.01.2026 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій.
Тільки для власників карток Mastercard Business. Деталі тут: digital.pumb.ua
