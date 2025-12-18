Реєстр рахунків і сейфів: що він міститиме і хто матиме доступ Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки

Уряд схвалив законопроєкти, необхідні для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це означає, що Україна стане ближчою до європейського фінансового простору із більш зрозумілими правилами переказу коштів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Що це означає для кожного

Як зазначають у Мінфіні, міжнародні перекази в євро стануть швидшими та дешевшими — жодних зайвих комісій чи складнощів.

Що відомо про реєстр рахунків і хто матиме доступ до нього

Буде створено реєстр рахунків і сейфів, але у ньому збиратимуться тільки IBAN, ім’я власника рахунку та дата відкриття, а також назва банку.

Тобто не буде деталей про суми чи рух коштів.

Доступ до реєстру матимуть:

Мінфін — як держатель та адміністратор реєстру;

Держфінмоніторинг, АРМА, ОГП, НАЗК, НАБУ, БЕБ, НПУ, СБУ — у межах розслідувань.

Банківська таємниця залишиться під захистом, а вільного доступу до рееєстру не буде — дані не є публічними, не відкриті для сторонніх осіб чи організацій.

Навіщо це бізнесу та країні

Україна щороку зможе економити до 100 млн євро на переказах. Для малого та середнього бізнесу — це близько 4 тис. євро на одну компанію на рік.

Експортери, особливо IT-галузь, отримають додаткові можливості — знижується вартість операцій, зростає конкурентоспроможність.

