«Кешбек для військових частин»: в monobank розповіли деталі про зарплатний проєкт

Фінтех і Картки
26
Військові частини, які виплачують грошове забезпечення через зарплатний проєкт monobank на картки банку, отримують 1% кешбеку від фонду грошового забезпечення. Наприклад, від виплачених 1 000 000 грн monobank поверне 10 000 грн.
Про це повідомляє Oboz.ua з посиланням на monobank.
Головна перевага в тому, що якщо військова частина виплачує грошове забезпечення військовослужбовців через зарплатний проєкт monobank на картки банкінга, то за це monobank повертає 1% від ФОПу (фонду оплату праці. — Ред.).
Банківський кешбек повертається на рахунок військової частини у Державній казначейській службі України або на рахунок благодійного фонду, реквізит якого надає військова частина

Як підключитися

Якщо це військова частина, яка підпорядкована Національній гвардії України, то потрібно надати опитувальник юридичної особи із заповненою мінімальною інформацією та договір, проєкт якого надає банк.
Якщо це військова частина, яка підпорядкована Міністерству Оборони України, то треба подати:
  1. Довідку з відомчого обліку Міністерства оборони України з Єдиного державного реєстра юридичних осіб.
  2. Довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до єдиного державного реєстру.
  3. Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія закону України про державну реєстрацію юридичних осіб.

Які нові функції

«Нещодавно додали цілий перелік окремих шаблонів зарплатних відомостей. Потім ми додали можливість додавати у модуль „Співробітники“ реквізити військовослужбовців файлом, щоб користувачам не доводилося це додавати вручну. Зараз ми додаємо опцію розрахункові листи для військових, додали всі типи можливих виплат, пов’язаних з військовими, у перелік, який доступний для вибору на етапі створення зарплатної відомості. Тобто, раніше у нас там був тільки тип грошове забезпечення, а тепер ми додали там ще 15−20 типів, які прописані у різних нормативних документах, які підходять під виплати військовослужбовців: виплата за оренду житла, виплата за знищену техніку і т.п.», — розповіли в банку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в monobank запрацювала нова функція «спільні картки». Під карткою mono можна натиснути «Відкрити доступ», обрати близьку людину, встановити місячний ліміт витрат — і ця людина зможе користуватися коштами з вашого рахунку.
За матеріалами:
Обозреватель
Банки України
